Musul’daki Türk Konsolosluğu'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli: Gıda kolileri yardıma muhtaçlara dağıtıldı

Yeni Şafak ekibi, bu insani yardım faaliyetleri kapsamında konsolosun sahada gerçekleştirdiği ziyaretlerde kendisine eşlik etti.









Konsolos, şehrin tarihi bölgesi olan Musul Eski Şehir’de, Nebi Cercis Camii’nin arkasında yer alan Osmanlı dönemine ait sembolik bir noktada ihtiyaç sahibi ailelere sıcak çorba ve yemek dağıttı.

Osmanlı döneminde sosyal dayanışma değerlerini pekiştiren bu gelenek, bugün de aynı yerde devam ettirilerek yardımlaşma kültürünün önemini vurguluyor.

100 kutu gıda yardımı

Yardım faaliyetleri kapsamında ayrıca Musul Eski Şehir bölgesi dışında 100 kutu gıda yardımı Musullu ve Türkmen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.





Bu girişim, özellikle Ramazan ayında ailelerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmeyi ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Benzer faaliyetler, özellikle Ramazan ayında olmak üzere düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve Türk ve Irak halkı arasındaki kardeşlik ve iş birliği bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

250 binden fazla ağaç bağışıyla ağaçlandırma çalışması

Yeni Şafak İngilizce Servisi'nden Mustafa Ghanım'ın haberine göre, Musul’daki Türkiye Başkonsolosu Serhad Varlı, yaptığı özel açıklamada, bu yardımların iki ülke arasında var olan kardeşlik ilişkilerinden kaynaklandığını ve Türkiye’nin Musul ve çevresinde toplumsal istikrarı destekleme, güvenliği güçlendirme ve kalkınmaya katkıda bulunma vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.





Son dönemlerde Türkiye’nin Musul’a yönelik destekleri yalnızca insani yardım faaliyetleriyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda çevresel iyileştirme projelerini de kapsamıştır.