NATO'da Rusya alarmı: Litvanya’ya gözetim uçakları yollayacak

NATO’dan yapılan açıklamada, “AWACS gözetleme jetleri İttifak'ın sınırlarına yakın Rus askeri faaliyetlerini izlemek üzere görev yapacak ve yüzlerce kilometre ötedeki uçak ve füzeleri tespit ederek NATO için önemli bir erken uyarı kabiliyeti oluşturacak.