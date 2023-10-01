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Dünya

NATO'da Rusya alarmı: Litvanya’ya gözetim uçakları yollayacak

Rusya'nın askeri yığınak yaptığı iddiaları NATO'yu alarma geçirdi. NATO için erken uyarı kabiliyeti oluşturulması için AWACS gözetleme jetleri Litvanya’ya doğru yola çıkacak.

15:40 . 1/10/2023 Pazar
DHA
NATO, Litvanya’ya gözetim uçakları yolluyor

NATO, Litvanya’ya gözetim uçakları yolluyor

NATO ülkelerinin sınırlarındaki Rus askeri faaliyetlerinin gözetlemesi için Litvanya’ya gözetim uçakları yollanyor.


NATO’dan yapılan açıklamada, “AWACS gözetleme jetleri İttifak'ın sınırlarına yakın Rus askeri faaliyetlerini izlemek üzere görev yapacak ve yüzlerce kilometre ötedeki uçak ve füzeleri tespit ederek NATO için önemli bir erken uyarı kabiliyeti oluşturacak.


AWACS'lar önümüzdeki günlerde İttifak toprakları üzerinde keşif uçuşlarına başlayacak. Görevin birkaç hafta sürmesi planlanıyor. Uçaklar Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO'ya ait 14 gözetleme uçağından oluşan bir filoya aittir.


Uçakları desteklemek üzere yaklaşık 150 askeri personel Siauliai'ye konuşlandırılacak” denildi. 







#NATO
#Rusya
#Litvanya
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