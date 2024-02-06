Nefret kustular: İsrail'i savunmak için müslümanları hedef aldılar

Amerikan Wall Street Journal (WSJ), ABD’nin soykırımcı İsrail’e koşulsuz destek politikasına karşı çıkan iki şehirdeki Müslüman nüfusu hedef aldı. Soykırımcı güce ateşkes çağrısı yapan Chicago şehri, 31 Ocak’ta yayınlanan “Chicago Hamas için oy verdi” yazısıyla hedef alınırken, nüfusunun yarısından fazlası Arap kökenli olan Dearborn şehri de 2 Şubat’ta yayınlanan “Amerika’nın cihat başkenti Dearborn’a hoşgeldiniz” başlıklı yazıyla hedef tahtasına oturtuldu. Şehirlerin yetkilileri, WSJ’nin sorumsuz yazılarının ardından artan İslam karşıtı nefret nedeniyle önlem almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

BIDEN’DAN GÖSTERMELIK TEPKI

Daha önce “Hamas 40 bebeğin başını kesti” yalanını devreye sokan ve ülkede Müslüman karşıtı cinayetlere sebep olan Başkan Joe Biden, WSJ’nin haberlerine tepki gösterdi. Biden, nüfusunun yarısından fazlasının Müslüman olduğu Dearborn şehri sakinlerini “aşırılıkçı ve terör destekçisi” olarak nitelendiren haberin “İslam karşıtı” olduğunu belirtti. WSJ’nin haberi, Dearborn Belediye Başkanı Abdullah Hammoud ve ABD’deki Müslüman kuruluşların liderlerinin de tepkisi çekti. Hammoud, Dearborn şehrini hedef alan haberler nedeniyle camileri koruyan polis gücünü artırdıkları bilgisini verdi.

PIŞMAN DEĞILMIŞ

Dearborn’u hedef alan köşe yazısının yazarı Steven Stalinsky ise tepkilere aldırmayarak ifadelerinin arkasında durduğunu açıkladı. İslam’a karşı nefret kusan yazar, şehirde “şoke edici düzeyde ABD karşıtı ve cihatçı yürüyüşlerin” yapıldığını iddia etti. Hammoud ise Stalinsky’nin yazısına “Pervasız, bağnaz, İslamofobik” diyerek tepki gösterdi.

İSLAM KARŞITLIĞINDA ZIRVE

Özellikle Başkan Biden’ın “Bebeklerin kafası kesildi” yalanını piyasaya sürmesinden sonra ABD’de Müslümanlara yönelik nefrette görülmemiş düzeyde artış yaşandı. Vermont’ta kefiye giyen Filistin kökenli 3 öğrenci silahla vurulurken, bunlardan biri felç kaldı. Illnois eyaletinde Filistin kökenli 6 yaşındaki Wadea Al Fayoume 26 yerinden bıçaklanarak vahşice katledildi. Ocak ayının başında New Jersey şehrinde ise bir imam cami çıkışında vurularak öldürüldü.







