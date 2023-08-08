Nijer'de cunta yeni başbakan atadı

Amerikan basını, Nijer’de cuntaya verdiği 1 haftalık sürenin dolmasına karşılık harekete geçmeyen ECOWAS üyesi ülkelerin, müdahale için bir haftaya daha ihtiyaçları olduğunu yazdı. Nijer ise olası tehditlere karşı hava sahasını kapattı ve sınırlarda askeri yığınağını artırdı. Ülkede 30 bin kişi sokaklara dökülerek cuntaya destek verirken, Mali ve Burkina Faso da heyet göndererek darbecilere desteğini yineledi.