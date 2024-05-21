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Dünya

Norveç'ten Netanyahu'ya ziyaret uyarısı: Adım attığın an tutuklarız

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Gazze Kasabı Netanyahu'ya Norveç'e gerçekleştireceği potansiyel ziyaret konusunda uyarıda bulundu. Eide, Norveç'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacağını açıkladı.

22:39 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 23:15 - 21/05/2024 Salı
IHA
Binyamin Netanyahu - Espen Barth Eide
Binyamin Netanyahu - Espen Barth Eide

Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç'e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa'daki tüm ülkeler için de geçerlidir" dedi.

Öte yandan Güney Afrika, Fransa, Belçika ve Slovenya, UCM Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek vermişti.


#Norveç
#Netanyahu
#Espen Barth Eide
39 dakika önce
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