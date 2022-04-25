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Dünya Papa Franciscusdan Patrik Kirille "Ukrayna için barış yapıcı olalım" mesajı
AVRUPA

Papa Franciscus'dan Patrik Kirill'e "Ukrayna için barış yapıcı olalım" mesajı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'e Ukrayna için barışçı bir rol üstlenebilecekleri mesajını verdi.

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Haber Merkezi AA
Papa Franciscusdan Patrik Kirille Ukrayna için barış yapıcı olalım mesajı
Papa Franciscus

Vatikan'a yakın basın organlarında yer alan habere göre, Papa, Ortodoksların 24 Nisan'da kutladığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Patrik Kirill'e bayram tebrik mesajı gönderdi.

Katoliklerin ruhani lideri, mesajında, Ukrayna'daki savaşa işaret ederek, "Sevgili Kardeşim, Kutsal Ruh kalplerimizi dönüştürsün ve özellikle savaşın harap ettiği Ukrayna için bizleri gerçek barış yapıcılar haline getirsin." ifadesini kullandı. Papa, Paskalya ile Ukrayna'da savaşın karanlığının son bulması temennisini dile getirdi.

Papa Franciscus, Arjantin La Nacion gazetesine geçen hafta verdiği demecinde, Patrik Kirill ile haziranda Kudüs’te yapmayı planladıkları görüşmeyi iptal ettiğini bildirmişti.

Rus Ortodoks Kilisesi de "Son 2 ayın olayları görüşmeyi ertelemeye zorladı." açıklamasını yapmıştı.

İki dini lider, 16 Mart'ta da video konferans yöntemiyle görüşme yaparak, Ukrayna-Rusya savaşını ele almıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, ilk kez 2016'da Küba'nın başkenti Havana Havalimanı'nda görüşmüştü.
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