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Paris'te gaz patlaması: Binalar büyük hasar aldı ağır yaralılar var

Paris'te gaz patlaması sonucu bir binanın kısmen çöktüğü ve dört kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 5’inci bölgedeki Jardin Du Luxembourg ve Sorbonne Üniversitesi yakınlarındaki Rue Saint-Jacques’ta yangın çıktığını aktardı.

18:48 . 21/06/2023 Çarşamba
IHA
Paris’te doğal gaz patlaması nedeniyle binaların ağır hasar aldığı, ağır yaralıların olduğu bildirildi.

Paris’te doğal gaz patlaması nedeniyle binaların ağır hasar aldığı, ağır yaralıların olduğu bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te gaz patlaması sonucu bir bina kısmen çöktü.

Patlamada ilk belirlemelere göre dört kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Fransa’nın başkenti Paris’in 5’inci Bölgesi’nde yerel saatle 17.00 sıralarında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bazı binaların büyük hasar aldığı ve bir binada kısmi çökme meydana geldiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, 5’inci bölgedeki Jardin Du Luxembourg ve Sorbonne Üniversitesi yakınlarındaki Rue Saint-Jacques’ta yangın çıktığını aktardı.

Halka bölgeden uzak durması konusunda uyarı yapıldı

Bölgenin Belediye Başkan Yardımcısı douard Civel ise, Paris’in 5’inci bölgesinde bir binada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis, halka bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulundu. Askeri hastane Val-de-Grâce, patlamanın yaşandığı bölgede yer alırken, patlamada dört kişinin ağır yaralandığı bildirildi.



#Fransa
#Paris
#Patlama
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