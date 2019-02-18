Dünya Prens Selmanın Manchester Unitedı satın alacağı iddia edildi
ORTADOĞU

Prens Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddia edildi

İngiliz The Sun gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın almak için 4,9 milyar dolar teklif ettiğini ileri sürdü.

Haber Merkezi AA
Glazer ailesi üyelerinin satış için Veliaht Prens ile Suudi Arabistan'da görüştüğünü iddia edildi.
Glazer ailesi üyelerinin satış için Veliaht Prens ile Suudi Arabistan'da görüştüğünü iddia edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

  • İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde, Muhammed bin Selman'ın İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden kulübü satın almak üzere, kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine yaklaşık 4,9 milyar dolar teklif ettiği ileri sürüldü.

Gazete, Glazer ailesi üyelerinin satış için Veliaht Prens ile Suudi Arabistan'da görüştüğünü iddia etti.

Sponsorluk görüşmeleri

Haberde Muhammed bin Selman'ın satış için Manchester United'ın gelecek yıl için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne oynamaya hak kazanmasını şart koştuğu, bu yüzden satışın onaylanması için takımın ligi ilk 4 sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasının bekleneceği öne sürüldü.

Öte yandan Suudi Arabistan, Veliaht Prens'in Manchester United'ı alacağı iddiasını yalanladı. Riyad yönetiminden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan varlık fonunun Manchester United ile bazı sponsorluk görüşmeleri yürüttüğü kaydedildi.

ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında yaklaşık 1 milyar dolar ödeyerek satın almıştı.

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