Putin'den Avrupalı liderlere 'köpek' göndermesi: Yakında Trump'ın ayaklarına kapanıp kuyruk sallayacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, verdiği röportajda, 'Avrupalı elitler' olarak nitelendirdiği siyasetçilere yüklendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın elitlerini kısa sürede hizaya getireceğini vurgulayan Putin, "Yakında hepsi, sahibinin ayaklarına kapanarak kuyruklarını sallayacak." dedi.
Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına verdiği röportajda, Avrupa'daki siyasetçilerin eylemlerine dair açıklamalarda bulundu.
Avrupalı siyasetçileri değerlendiren Putin, Fransa'nın eski cumhurbaşkanları Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Almanya'nın eski başbakanları Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder'in dünya siyasetinin önde gelen isimleri arasında yer aldıklarını ve görüşleri için mücadele ettiklerini söyledi.
"Avrupa için büyük bela"
"Trump seçimleri kazandığında kafaları karıştı"
"Yakında Trump'ın ayaklarına kapanıp kuyruk sallayacaklar"
Putin, Trump'ın cinsiyet siyaseti de dahil olmak üzere neyin iyi ve kötü olduğu konusunda Biden'e kıyasla farklı düşüncelere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Trump, karakteri ve kararlılığı ile çok kısa sürede onları (Avrupalı elitleri) düzene sokacak. Yakında hepsi, sahibinin ayaklarına çökerek kuyruklarını sallayacak. Bu çok kısa sürede olacak ve her şey yoluna girecek." dedi.
"Rusya'nın Polonya'daki etkinliklere çağrılmaması utanç verici"
Putin, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında kurulan toplama ve imha kamplarından biri olan Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Kampı'nın kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine Rus tarafının çağrılmadığını belirterek, "Bu, gerçekten utanç verici bir durum. Rusya'nın siyaseti ve Devlet Başkanı hakkında istediğiniz şekilde tavır alabilirsiniz, ancak kampı kurtaran askerlerimizin ailelerinin davet edilmesi gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Polonya'daki etkinliklere davet edilmesini ise eleştirdi.