Putin'den Trump'a tebrik ve hatırlatma: Ukrayna sözünü tut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti. Rusya ile doğrudan temas kurma arzusunun olumlu olduğunu vurgulayan Putin, Trump'ın seçim kampanyası sırasında defalarca vurguladığı "Ukrayna sorununu 24 saat içinde çözme" sözünü hatırlattı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün yemin ederek başkanlık görevine başlayacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.
"Memnuniyetle karşılıyoruz"
Hem tebrik hem hatırlatma: Ukrayna sözünü tut
Trump, Ukrayna için ne dedi?
Trump seçim kampanyası sırasında defalarca, seçimi kazanması halinde Ukrayna sorununu 24 saat içinde çözeceğini söylemişti.
ABD Başkanı, birkaç saat önce de Ukrayna'daki çatışmaya son vereceğini, Orta Doğu'daki kaosu durduracağını ve Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyeceğini yinelemişti.