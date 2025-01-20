Putin'den Trump'a tebrik ve hatırlatma: Ukrayna sözünü tut

"3. Dünya Savaşı'nı önlemek için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğine dair sözlerini de duyuyoruz. Ukrayna konusunda yeni ABD yönetimiyle diyaloğa açığız. Burada en önemli şey, birçok kez konuştuğumuz krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Bu en temel şeydir"