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Putin'den Trump'a tebrik ve hatırlatma: Ukrayna sözünü tut

Putin'den Trump'a tebrik ve hatırlatma: Ukrayna sözünü tut

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:3720/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trump ve Putin, 2018 yılında Helsinki'de görüşmüşlerdi.
Trump ve Putin, 2018 yılında Helsinki'de görüşmüşlerdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti. Rusya ile doğrudan temas kurma arzusunun olumlu olduğunu vurgulayan Putin, Trump'ın seçim kampanyası sırasında defalarca vurguladığı "Ukrayna sorununu 24 saat içinde çözme" sözünü hatırlattı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün yemin ederek başkanlık görevine başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"

Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin,
"Yeni seçilen ABD Başkanı ve ekibinden, giden yönetim tarafından 'bizim hatamız olmaksızın' kesilen Rusya ile doğrudan temas kurma arzularına dair açıklamalar görüyoruz.
Bu tutumu memnuniyetle karşılıyor ve ABD'nin seçilmiş başkanını göreve başlaması dolayısıyla kutluyoruz.
" dedi.

Hem tebrik hem hatırlatma: Ukrayna sözünü tut

Putin, Trump'ın seçim kampanyası sırasında defalarca vurguladığı "Ukrayna sorununu 24 saat içinde çözme" sözünü de hatırlatıp
,
"3. Dünya Savaşı'nı önlemek için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğine dair sözlerini de duyuyoruz. Ukrayna konusunda yeni ABD yönetimiyle diyaloğa açığız. Burada en önemli şey, birçok kez konuştuğumuz krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Bu en temel şeydir"
diye konuştu.

Trump, Ukrayna için ne dedi?

Trump seçim kampanyası sırasında defalarca, seçimi kazanması halinde Ukrayna sorununu 24 saat içinde çözeceğini söylemişti.

ABD Başkanı, birkaç saat önce de Ukrayna'daki çatışmaya son vereceğini, Orta Doğu'daki kaosu durduracağını ve Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyeceğini yinelemişti.



#Vladimir Putin
#Donald Trump
#ABD
#Rusya
#Ukrayna

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