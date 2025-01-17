Putin bu sözlerle duyurdu: Rusya ile İran arasında 'çığır açan' anlaşma

Yapıcı ve dostane bir şekilde geçti. İkili gündemdeki tüm konuları ele aldık. Acil uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Müzakerelerde doğal olarak ekonomik iş birliği konuları detaylı olarak ele alındı. Rusya ve İran ticaret, finans ve yatırım alanlarında birbirlerinin önemli ortaklarıdır ve bu alanlardaki etkileşimin hızı giderek artmaktadır