Kremlin'de önemli zirve: Putin Pezeşkiyan'ı ağırladı

ile bir araya geldi. Putin, Pezeşkiyan'ın ziyaretinin özel bir öneme sahip olduğunu ve iki ülkenin nükleer enerji, kültür, turizm ve ulaşım alanlarında iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

ile bir araya geldi. Putin, Pezeşkiyan'ın ziyaretinin özel bir öneme sahip olduğunu ve iki ülkenin nükleer enerji, kültür, turizm ve ulaşım alanlarında iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Putin, Rusya ve İran arasındaki uluslararası gündemle ilgili istişarelerin önemini vurgulayarak, bu görüşmelere hem dünya hem de bölgede büyük ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ekonomik ve ticari ilişkilere de değinen Putin, bu alanda yakalanan temponun son derece kabul edilebilir seviyede olduğunu ve ilişkilerin daha fazla gelişmesine katkı yapacağını aktardı.