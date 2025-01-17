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Kremlin'de önemli zirve: Putin Pezeşkiyan'ı ağırladı

Kremlin'de önemli zirve: Putin Pezeşkiyan'ı ağırladı

16:4617/01/2025, Cuma
DHA
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Putin ve Pezeşkiyan Kremlin'de bir araya geldi
Putin ve Pezeşkiyan Kremlin'de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
, Kremlin'de İran Cumhurbaşkanı
Mesud Pezeşkiyan
ile bir araya geldi. Putin, Pezeşkiyan'ın ziyaretinin özel bir öneme sahip olduğunu ve iki ülkenin nükleer enerji, kültür, turizm ve ulaşım alanlarında iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Putin, Rusya ve İran arasındaki uluslararası gündemle ilgili istişarelerin önemini vurgulayarak, bu görüşmelere hem dünya hem de bölgede büyük ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ekonomik ve ticari ilişkilere de değinen Putin, bu alanda yakalanan temponun son derece kabul edilebilir seviyede olduğunu ve ilişkilerin daha fazla gelişmesine katkı yapacağını aktardı.



"Sağlam bir temel oluşturacak"


İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ikili ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığını ve tüm alanları kapsadığını söyledi. İran'ın Rusya ile ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini hatırlatan Pezeşkiyan, iki ülke arasında imzalanacak kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, ikili iş birliğinin daha geniş alanlara yayılmasına yardımcı olacağını kaydetti.



Pezeşkiyan imzalanacak anlaşmanın önemine değinerek,
“Bugün, iki ülkenin kültür, ekonomi, insani ilişkiler dahil tüm faaliyet alanlarını kapsayan önemli anlaşmamızın imzalanmasının ardından, bunun ikili ilişkilerimizin gelişmesine büyük ivme kazandıracağından ve daha ileri adımlar için sağlam bir temel oluşturacağından eminim”
dedi.


#Pezeşkiyan
#Putin
#Rusya

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