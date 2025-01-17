Kremlin'de önemli zirve: Putin Pezeşkiyan'ı ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya'da bir araya geldi.
Putin, Rusya ve İran arasındaki uluslararası gündemle ilgili istişarelerin önemini vurgulayarak, bu görüşmelere hem dünya hem de bölgede büyük ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ekonomik ve ticari ilişkilere de değinen Putin, bu alanda yakalanan temponun son derece kabul edilebilir seviyede olduğunu ve ilişkilerin daha fazla gelişmesine katkı yapacağını aktardı.
"Sağlam bir temel oluşturacak"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ikili ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığını ve tüm alanları kapsadığını söyledi. İran'ın Rusya ile ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini hatırlatan Pezeşkiyan, iki ülke arasında imzalanacak kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, ikili iş birliğinin daha geniş alanlara yayılmasına yardımcı olacağını kaydetti.