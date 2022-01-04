Rusya İdlib’i susuz bıraktı

Suriye’de 2022 yılı da çatışma, kaos ve saldırılarla başladı. Bir milyondan fazla kişinin yaşadığı İdlib şehrine Rus hava kuvvetleri saldırı düzenledi. Rus savaş uçağı, Suriye’nin İdlib ilinin batısında şehre su sağlayan ana istasyonlardan birini bombalayarak hizmet dışı bıraktı. Hasar yüzünden halk susuz kaldı.

OYNAT 00:35 Rus savaş uçakları İdlib'e tekrar saldırdı: Su dağıtım istasyonu kullanılamaz hale geldi Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı, TSİ 12.45'te İdlib il merkezinin yakınlarındaki Arşani su dağıtım ve pompalama istasyonunu bombaladı. Saldırı sonucu su istasyonu kullanılmaz hale geldi. İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda 1 sivil yaralandı. BiP'te paylaş

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SALDIRILARA SON VERİN

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretler) Rusların sistematik olarak hayati tesisleri hedef aldığını aktardı. İdlib’i besleyen ana su istasyonunun kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Beyaz Baretler açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Uluslararası güçler bu ölümcül saldırılara son vermek için harekete geçmediği sürece, Rusya’nın bu eylemlere devam etmesi kaçınılmazdır.

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Rus hava saldırılarının sürekli tırmanması ve hayati tesislerin sistematik olarak hedef alınması, sivillerin acısını artırıyor.” Birleşmiş Milletler yetkilisi ise, “Bu tür hava saldırıları Suriyelilere insani yardımın ulaşmasını daha zorlaştıracak” dedi.