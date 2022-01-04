Dünya Rusya İdlibisusuz bıraktı
ORTADOĞU

Rusya İdlib’i susuz bıraktı

Suriye’de 2022 yılı da çatışma, kaos ve saldırılarla başladı. Bir milyondan fazla kişinin yaşadığı İdlib şehrine Rus hava kuvvetleri saldırı düzenledi. Rus savaş uçağı, Suriye’nin İdlib ilinin batısında şehre su sağlayan ana istasyonlardan birini bombalayarak hizmet dışı bıraktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya İdlib’i susuz bıraktı
Rus savaş uçağı, Suriye’nin İdlib ilinin batısında şehre su sağlayan ana istasyonlardan birini bombaladı.

Suriye’de 2022 yılı da çatışma, kaos ve saldırılarla başladı. Bir milyondan fazla kişinin yaşadığı İdlib şehrine Rus hava kuvvetleri saldırı düzenledi. Rus savaş uçağı, Suriye’nin İdlib ilinin batısında şehre su sağlayan ana istasyonlardan birini bombalayarak hizmet dışı bıraktı. Hasar yüzünden halk susuz kaldı.

Rus savaş uçakları İdlib'e tekrar saldırdı: Su dağıtım istasyonu kullanılamaz hale geldi
OYNAT 00:35
Rus savaş uçakları İdlib'e tekrar saldırdı: Su dağıtım istasyonu kullanılamaz hale geldi
Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı, TSİ 12.45'te İdlib il merkezinin yakınlarındaki Arşani su dağıtım ve pompalama istasyonunu bombaladı. Saldırı sonucu su istasyonu kullanılmaz hale geldi. İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda 1 sivil yaralandı.

SALDIRILARA SON VERİN

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretler) Rusların sistematik olarak hayati tesisleri hedef aldığını aktardı. İdlib’i besleyen ana su istasyonunun kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Beyaz Baretler açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Uluslararası güçler bu ölümcül saldırılara son vermek için harekete geçmediği sürece, Rusya’nın bu eylemlere devam etmesi kaçınılmazdır.

Rus hava saldırılarının sürekli tırmanması ve hayati tesislerin sistematik olarak hedef alınması, sivillerin acısını artırıyor.” Birleşmiş Milletler yetkilisi ise, “Bu tür hava saldırıları Suriyelilere insani yardımın ulaşmasını daha zorlaştıracak” dedi.

Rusya İdlib'e 15 hava saldırısı düzenledi
DÜNYA
Rusya İdlib'e 15 hava saldırısı düzenledi
Görsel şölen

Görsel şölen

​Birbirinden güzel gün batımı manzaraları hayran bıraktı.
Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek.
İçişlerinden Sözcünün Kardak Kayalıkları haberine yalanlama: Gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır

En düşük emekli maaşı 2500 lira oldu.

​Son 24 saatin koronavirüs tablosunda veriler korkutucu seviyede.

Analistler yatırımcılar için yanıtladı: Düşüş sürecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.