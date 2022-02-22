Rusya 'tehdit ediliyoruz' diyerek duyurdu: Ukrayna'daki diplomatlarımızı geri çekiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geride kalan akşam, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış ve Rus ordusunun, kararın bölgeye konuşlanması emrini vermişti.
Gelişmelerin ardından birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı.
RUSYA DA DİPLOMATLARINI ÇEKİYOR
Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamalar sonrası, çok yakın bir zamanda Ukrayna’daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.
Amerika merkezli Associated Press haber ajansı, Rusya'nın kararın gerekçesi olarak, 'tehdit edilmelerini' gösterdiğini duyurdu.