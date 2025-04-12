Rusya 'Ukrayna anlaşmaya uymuyor' deyip ABD'ye seslendi: Son 24 saatte 5 kez tekrarladılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapılarına saldırı düzenlemeye devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Rus enerji altyapı unsurlarına 5 kez saldırı düzenledi." denildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Krasnodar ve Kursk ile ilhak edilen Zaporijya bölgelerindeki enerji altyapı tesislerine topçular ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.
"Son 24 saatte 5 saldırı"
Saldırı sonucu bu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı ve trenlerin çalışmadığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev, birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.