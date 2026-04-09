Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya ve Ukrayna arasında asker cenazesi değişimi yapıldı

17:439/04/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Rusya ile Ukrayna arasında savaşta hayatını kaybeden askerlere ait cenazelerin değişiminin yapıldığı bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kiev'e Ukraynalı askerlere ait olduğu belirtilen 1000 cenazeyi teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) değişim sürecinde destek sağladığına dikkat çekildi.

Rus haber ajansı Tass'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde de Rusya'nın Ukrayna tarafına 1000 askerin cenazesini teslim ettiği, Ukrayna'dan 41 Rus askerin cenazesini aldığı belirtildi.

Rus basınında, cenaze değişimiyle ilgili görüntü yer aldı.



#asker cenaze teslimi
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
