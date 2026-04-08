Ukrayna’dan dikkat çeken çağrı: “Sıra Moskova’da”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ateşkes konusunda varılan anlaşmayı ve Pakistan'ın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Amerikan kararlılığı işe yarıyor. Moskova'yı ateşkes ilan etmeye ve Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeye zorlayacak yeterli kararlılığın zamanının geldiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.