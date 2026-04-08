Rusya’da BiP dünya devlerini geride bıraktı: Uygulama mağazalarında ikinci sıraya yükseldi

Rusya’da dijital mecralara yönelik yasal düzenlemeler ve küresel platformlara getirilen kısıtlamalar, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Son veriler, Türkiye merkezli iletişim ve yaşam platformu BiP’in Rusya pazarında ivme kazandığını gösteriyor.

Uygulama mağazalarında hızlı yükseliş

Pazar verilerine göre BiP, Apple’ın uygulama mağazası App Store’un "Sosyal Ağlar" kategorisinde en çok indirilen ikinci uygulama konumuna ulaştı. Genel uygulama sıralamasında da üst sıralara tırmanan platform, Rusya’nın yerel uygulama marketi RuStore üzerinde de kısa sürede yüksek indirme sayılarına ulaştı.

Erişim kısıtlamaları alternatif arayışını artırdı

Sektör temsilcileri, BiP’e yönelik ilginin artmasında Rusya’da son dönemde WhatsApp ve Telegram gibi platformlarda yaşanan teknik aksaklıklar ile bu mecralara yönelik uygulanan idari kısıtlamaların etkili olduğunu belirtiyor. Kullanıcıların, kesintisiz iletişim imkanı sunan ve veri güvenliği konusunda şeffaf politika izleyen uluslararası alternatiflere yöneldiği kaydediliyor.

Teknik kapasite ve çeviri özellikleri öne çıkıyor

Rus kullanıcıların tercihinde, uygulamanın sunduğu teknik özelliklerin de belirleyici olduğu ifade ediliyor. Özellikle 106 farklı dilde anlık çeviri yapabilme fonksiyonu, farklı dilleri konuşan kullanıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra, düşük internet hızlarında dahi çalışan yüksek çözünürlüklü sesli ve görüntülü arama özelliği, rakiplerine göre avantaj sağlıyor.

Pazar payı beklentileri

Nisan 2026 itibarıyla Rusya'da Telegram ve WhatsApp hala en yüksek kullanıcı sayısına sahip platformlar olma özelliğini koruyor. Ancak BiP’in indirme listelerindeki bu yükselişi, pazar dinamiklerinin değişebileceğine ve kullanıcıların platform çeşitliliğine daha fazla önem verdiğine işaret ediyor. Uzmanlar, BiP’in Rusya’daki aktif kullanıcı sayısının önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini öngörüyor.















