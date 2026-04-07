İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz

Türk Telekom, sahip olduğu güçlü fiber alt yapısıyla Türkiye’nin 5G’ye geçişine öncülük etti. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin; 1 Nisan itbarıyla teknolojinin gücünü hayatın her alanında hissettiren 5G’nin yeni dijital işletim sisteminin sağladığı kolaylıkları anlattı. Şahin, “5G ile birlikte sadece yeni nesil bir iletişim teknolojisine geçiş yapmadık, yaşamın tüm kodlarının yeniden yazılacağı bir döneme adım attık. 5G mobil cihazlardaki hız artışının ötesinde sunduğu milisaniyelere düşen gecikme süresi ve yüksek veri iletim kapasitesi gibi imkanlar ile sağlıktan üretime, ulaşımdan eğitime, kültür sanattan spora kadar her alanı kapsayan dijital bir işletim sistemi. Bu yeni teknolojinin getireceği fırsatlardan yararlanmak ve potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirebilmek için fiber altyapı kritik bir önem taşımaktadır” dedi.

GÜÇLÜ ALTYAPIMIZLA 5G’NİN TEMELİNİ OLUŞTURUYORUZ

5G’nin saniyeler içinde taşıyacağı veri trafiğini merkeze ulaştıracak yegane unsurun fiber ağlar olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti: “Güçlü bir fiber omurga olmadan 5G’nin vadettiği düşük gecikme ve yüksek hız deneyimi yalnızca sözden ibaret kalır. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Türk Telekom olarak, yıllardır yaptığımız yatırımlarla 81 ili uçtan uca fiber ağlarla örerek yeni nesil teknolojilerin dijital omurgasını oluşturduk. Yarım milyon km’yi aşan yaygın fiber ağımız, yüzde 61’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ve 5G’de müşteri başına en yüksek kapasite ile iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G dönemine de öncülük ediyoruz.”

SAĞLIKTAN SANATA 5G İLE DÖNÜŞÜM HER ALANDA

5G’nin dönüştürücü gücü sınırları ortadan kaldıracak bir hız ve kapasite artışını beraberinde getirdiğinin altını çizen Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu: Çoklu cihaz bağlantısı, yüksek veri taşıma kapasitesi ve düşük gecikme süreleri ile uzaktan gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar, insan müdahalesi olmadan nesnelerin birbiriyle konuştuğu otonom süreçler ve her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu akıllı şehirler bilim kurgu olmaktan çıkarak hayatımızın bir parçası haline gelecek. Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru Türk Telekom olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin altyapısı bize ait. 5G ile birlikte sporda da dijital dönüşüm hız kazanacak, teknoloji ile sanatın buluştuğu yenilikçi uygulamalar sanatı erişilebilir hale getirecek.”





Kritik noktalarda 5G deneyimini önceden başlattık

Türk Telekom’un 5G’ye nasıl hazırlandığını anlatan Şahin, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “5G ile ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat, Türkiye’nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, ilk 5G inovasyon merkezi gibi somut uygulamaları hayata geçirdik. Bu süreçte, 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, hayatın en yoğun ve kritik noktalarında hissedilecek gerçek bir dönüşüm olarak ele aldık. 1 Nisan’da Türkiye’nin tamamında erişime açtığımız 5G teknolojisini bu tarihten çok önce kritik alanlar başta olmak üzere, havalimanları, Organize Sanayi Bölgeleri, üniversiteler, hastaneler, müze ve ören yerleri ile AKM’de kullanıcıların deneyimine sunmuştuk.”





Türk Telekom ile 5G, sanatta yeni bir dönem başlattı

Şahin; Türk Telekom’un kültür ve sanatı ön planda tutan proje, uygulama ve çalışmalarını da anlattı: Türk Telekom, 5G teknolojisini kültür ve sanatla buluşturuyoruz. 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerini, hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı ile gerçekleştirdiği programda katılımcılara aktardık. Rap müzik sanatçısı Sefo’nun yanı sıra Fatma Turgut ile marka yüzümüz Tolga Çevik, Gürses’in 5G tabanlı hologramı ile sahne performansı gerçekleştirdi. Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) teknoloji ile sanatı buluşturduğumuz 5G ile yenilikçi bir sanat deneyimini sanatseverlerle buluşturduk. Devrim Erbil Dijital Resim Sergisi, “Herkes için 5G” vizyonumuz doğrultusunda yenilikçi uygulamalar geliştirmemizin en somut ve en güncel örneklerinden biri. 5G’nin sağladığı akıcılık sayesinde ziyaretçiler, İstanbul’un simge yapılarını konu alan eserleri, kesintisiz ve gerçekçi bir akışta inceleyebildi.





Unutulmaz bir deneyim yaşattı

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, geçtiğimiz hafta İstanbul’da 5G gala gecesinde yaşattıkları deneyimlere dikkat çekti: “Akıllı şehir uygulamalarından ana destekçisi olduğumuz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki dijital sanat deneyimlerine, 5G hologram ile basın toplantısından sanayide verimliliği zirveye taşıyan endüstriyel sektör şebekelerimize kadar her adımda yaşamın her alanına değer katan çalışmalar gerçekleştirdik ve bu adımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu yaklaşımın en somut ve etkileyici örneklerinden biri ise Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 5G gala gecesinde hayat buldu. 5G’nin sunduğu yüksek hız ve ultra düşük gecikme kapasitesi sayesinde hologram teknolojisini kullanarak Türkiye’de bir ilke imza attık. Galamızda reklam yüzümüz Tolga Çevik gösterisinin yanı sıra Müslüm Gürses’i yapay zekâ destekli 5G hologram teknolojisiyle yeniden sahneye taşıyarak, farklı sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmasını sağladık. Müslüm Gürses’in Sefo ve Fatma Turgut ile gerçekleştirdiği düet, teknolojinin kültür ve sanatla nasıl bütünleşebileceğini gösteren unutulmaz bir deneyim sundu.”





5G’nin dönüştürücü gücünü hayatın her alanına taşıdık

Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle yaşamın tüm alanlarında ‘insan’ı merkeze alan çalışmalar yürüttüklerini anlatan Şahin, “Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora, kültür-sanattan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzla, dünyada bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz görme engelli sporseverlere 5G tabanlı dokunsal koltuklarla sunduğumuz “5G Engelsiz Tribün” deneyimi de bunun en güzel örneklerinden biri. “Herkes için 5G” anlayışımızı yaşamın tüm alanlarına yansıtarak, dijital dönüşüme hız kazandırıyoruz” dedi.



