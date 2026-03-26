Rusya'nın Türkiye'ye büyükelçi atadığı Verşinin Ankara'ya ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Türkiye'ye büyükelçi atanan Sergey Verşinin, Ankara'ya geldi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Verşinin'in Ankara'ya ulaştığı bildirildi.
Verşinin, Esenboğa Havalimanı'nda büyükelçilik çalışanları ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerince karşılandı.
Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Verşinin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin kararnameyi 20 Şubat'ta imzalamıştı.
Rus lider, geçen yıl Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u Taşkent Büyükelçisi olarak atamasına ilişkin kararname imzalamıştı.
Verşinin kimdir?
1954 doğumlu Verşinin, 1976'da Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünden (MGIMO), 1991'de de Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Akademisinden mezun oldu.
Rusya'nın Fas, Cezayir ve Tunus'taki temsilciliklerinde çeşitli görevlerde yer alan Verşinin, 1999-2003 döneminde Rusya'nın Cezayir Büyükelçisi görevini üstlendi.
Verşinin, 2004'ten itibaren Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunurken, 2018'den bu yana ülkesinin Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.