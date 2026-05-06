Saraybosna'daki 'insan safarisi'nde yaşanan dehşete ortaya çıktı: En güzel kadınları vurmak için birbiriyle yarışmışlar

Hırvat gazeteci Domagoj Margetic’in yazdığı kitapta, Bosna Hersek’teki savaş sırasında kuşatma altındaki Saraybosna’da para karşılığında keskin nişancı tüfeğiyle sivillere ateş açan sözde "savaş turizmi" katılımcısı zengin yabancıların, "en güzel kadını kimin vuracağı" konusunda birbirleriyle yarıştıkları iddia edildi.
Yugoslavya’nın dağılma sürecinde "Büyük Sırbistan" kurulması hedefi doğrultusunda Bosna Hersek’te Müslümanlara karşı soykırım ve savaş suçları işleyen işgalci Sırp güçlerinin, kuşatma altındaki Saraybosna’da büyük kısmı Müslüman olan sivilleri hedef alan kan dondurucu "savaş turizmi organizasyonuna" ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.
"En güzel kadınları vurmak için yarışıyorlardı"
Kitaba göre, varlıklı silah meraklıları, 1992 ile 1996 yılları arasında "insan safarisi" organizasyonunun bir parçası olarak, Saraybosna’daki orta yaşlı kadınları öldürmek için Sırp bağlantılarına 80 bin Alman markı (o dönemde yaklaşık 53 bin dolar) para ödüyordu. Kitaba göre genç kadınları vurmanın bedeli 95 bin marka, hamile kadınları vurmanın bedeli ise 110 bin Alman markın (72 bin dolar) kadar yükseliyordu.
Kitapla ilgili basına konuşan Margetic, söz konusu iddiaların 1996 yılında öldürülen Bosnalı istihbarat görevlisi Nedzad Ugljen tarafından ölmeden önce kendisine anlatılanlar ve teslim edilen belgelere dayandığını kaydetti. Margetic, "Ugljen ayrıca yabancıların en güzel kadınları vurmak için birbirleriyle yarıştığını da yazmıştı" ifadelerini kullandı.
"Faaliyetler güvenlik servisleri tarafından yürütülüyordu"
Bosnalı istihbarat görevlisi Ugljen, Bosnalı Sırp milislerle görüşmüştü ve iddialara göre Saraybosnalı sivillere ateş edenler arasında Avrupalı bir kraliyet ailesi mensubu da bulunuyordu.
İtalya’da soruşturma başlatılmıştı
Keskin nişancı turizmine katılan İtalyan vatandaşlarının tespiti için başlatılan soruşturma kapsamında, Şubat ayında 80 yaşındaki eski bir kamyon şoförü hakkında inceleme başlatılmıştı. Şahıs, birden fazla cinayetteki rolüne ilişkin suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.
ABD’li eski deniz piyadesi, uluslararası mahkemeye ifade vermişti
ABD’li eski deniz piyadesi John Jordan’ın 2007 yılında Hollanda’nın Lahey kentindeki uluslararası mahkemede verdiği ifade de Saraybosna’daki insan safarisine ilişkin iddiaları destekler nitelikteydi. Saraybosna’daki kuşatma sırasında Birleşmiş Milletler (BM) itfaiye görevlisi olarak görev yapan Jordan, savaş sırasında şahit olduğu sahneleri mahkemeye anlatmıştı.
Jordan ayrıca, yerli rehberlerin Sırp Cumhuriyeti ordusu kontrolündeki mevzilere silahlı yabancılar getirdiklerini gördüğünü de anlatmış ancak bunların ateş açtıkları bir anı doğrudan görmediğini söylemişti.
Dehşeti "Sarajevo Safari" ortaya çıkarmıştı
Saraybosna’da 5 Nisan 1992’de başlayan ve modern savaş tarihinin en uzun kuşatması kabul edilen Saraybosna kuşatması sırasında bin 601’i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Kuşatma sırasında en az 53 çocuk keskin nişancı ateşiyle öldürülmüş, çocukların en sık hedef alındığı yerler ise oyun parkları olmuştu.