Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic hakkında suç duyurusu: Saraybosna'da 'insan safarisi'

"Mevcut Sırbistan Cumhurbaşkanı, 1992 ve 1993 yıllarında Saraybosna’da yasa dışı bir savaş gönüllüsüydü. Vucic’in 1992 ve 1993 yıllarında başka bir devletin (Sırbistan) vatandaşı olarak, Sırp Radikal Partisi (SRS) kontrolündeki kötü şöhretli ve suç örgütü niteliğindeki gönüllü paramiliter bir grubun üyesi olduğu tartışmasızdır. Daha net ifade etmek gerekirse, kendisi Slavko Aleksic’in komuta ettiği bir birliğin mensubuydu. Bu birlik, 1992 ve 1993 senelerinde Vucic’in de gönüllü olarak bulunduğu Saraybosna’daki Yahudi Mezarlığı’nda konuşluydu. Bu, Lahey’de Vojislav Seselj ve onun hukuk ekibinin başındaki Zoran Krasic tarafından da doğrulanmıştır"