Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic hakkında suç duyurusu: Saraybosna'da 'insan safarisi'

Hırvat gazeteci Domagoj Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in 1992 ve 1993 yıllarında Sırp güçleri için Saraybosna'da savaştığı ve Saraybosnalı sivillere eğlencesine ateş açılmasıyla bağlantısı olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Vucic iddialara reddederek, savaş sırasındaki görüntüleriyle ilgili elinde görünenin tüfek değil şemsiye olduğunu iddia etti.
Hırvat gazeteci Domagoj Margetic, Saraybosna kuşatması sırasında eğlence amaçlı olarak sivillere ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic aleyhinde suç duyurusunda bulundu.
İtalya’da Milano Savcılığı tarafından Bosna Savaşı sırasında keskin nişancı tüfeğiyle
için Saraybosna’ya giden kişiler hakkında başlatılan soruşturma genişliyor. Hırvat gazeteci Domagoj Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in 1992 ve 1993 yıllarında Saraybosna’da Sırp güçleri için gönüllü savaştığı ve Saraybosnalı sivillere eğlence için ateş açılmasıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla Milano Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Hırvat gazetecinin suç duyurusu, Milano Savcılığı’nın 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı’nda
için bölgeye gelerek sivilleri canlı hedef olarak kullanan ve Saraybosna’yı kuşatma altında tutan Sırp güçlerine para ödeyerek keskin nişancı tüfeği ile çoğunluğu Müslüman olan sivillere ateş eden İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatmasının ardından geldi.
"Vucic’in de gönüllü olarak Yahudi Mezarlığı’nda konuşluydu"
Suç duyurusunda,
"Mevcut Sırbistan Cumhurbaşkanı, 1992 ve 1993 yıllarında Saraybosna’da yasa dışı bir savaş gönüllüsüydü. Vucic’in 1992 ve 1993 yıllarında başka bir devletin (Sırbistan) vatandaşı olarak, Sırp Radikal Partisi (SRS) kontrolündeki kötü şöhretli ve suç örgütü niteliğindeki gönüllü paramiliter bir grubun üyesi olduğu tartışmasızdır. Daha net ifade etmek gerekirse, kendisi Slavko Aleksic’in komuta ettiği bir birliğin mensubuydu. Bu birlik, 1992 ve 1993 senelerinde Vucic’in de gönüllü olarak bulunduğu Saraybosna’daki Yahudi Mezarlığı’nda konuşluydu. Bu, Lahey’de Vojislav Seselj ve onun hukuk ekibinin başındaki Zoran Krasic tarafından da doğrulanmıştır"
denildi.
"Yahudi Mezarlığı korkunç turistik programların yapıldığı bir mevziydi"
Suç duyurusunda,
"Saraybosna’daki Yahudi Mezarlığı, İtalya’dan gelen zengin ve nüfuzlu kişiler için düzenlenen ‘insan safarisi’ kapsamındaki korkunç turistik programların yapıldığı bir mevziydi. Saraybosna’da insanların avlandığı, özellikle de annelerinin kucağındaki çocukların öldürüldüğü safari için en lüks, en çok talep gören ve en pahalı konum olarak biliniyordu"
ifadeleri kullanıldı.
Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez Vucic’i sivillere ateş etmekle suçlamıştı
Daha önce Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez de geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, Sırp lider Vucic’i Saraybosna’daki Yahudi Mezarlığı’ndan sivillere keskin nişancı tüfeğiyle ateş etmekle suçlamıştı.
Vucic iddiaları reddetmişti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, daha önce konuya ilişkin açıklamalarında o dönemde gazeteci olarak çalıştığını ve eline hiç keskin nişancı tüfeği almadığını iddia etmişti. Savaş sırasında Saraybosna’nın üzerindeki mevzilerde Çetnik lider Vojislav Seselj ile birlikte görüntüleri de olan Vucic, görüntülerde elinde görünenin tüfek değil şemsiye olduğunu ileri sürmüştü.
"İnsan avına" ABD’liler, Ruslar, Kanadalılar ve İtalyanlar katılmış
Milano Savcılığı’nın başlattığı soruşturmada yer alan bilgilerde, Saraybosna’daki sözde
katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra ABD’liler, Kanadalılar ve Rusların da yer aldığı belirtilmişti. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yaklaşık 4 yıl süren kuşatma sırasında bin 601’i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Öldürülen çocuklardan onlarcası keskin nişancı kurşunuyla öldürülmüştü.
