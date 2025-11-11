Ne savaş bitti ne zulüm

ABD, Türkiye, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğuyla 10 Ekim’de ilan edilen Gazze’deki ateşkes, birinci ayını geride bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu plan sonucu varılan ateşkes dört aşamadan oluşurken birinci aşamasında Hamas ve Filistinli direniş grupları, 20 canlı esirin tamamını teslim etti. Direniş grupları, Gazze’de İsrail saldırıları sonucunda ölen 28 esirden 24’ünün de teslimini tamamlarken ateşkese karşı kayda değer bir ihlale girişmedi. Buna karşılık İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürürken bu süreçte 241 Filistinliyi daha katletti. Ateşkesin birinci aşamasının ön gördüğü maddelerden hiçbirini tam olarak uygulamayan işgalci güç, insani yardımların girişini engellerken ilk aşamada çekilmesi gerek Sarı Hat bölgesini genişletti. İsrail, bütün çağrılara rağmen ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini de reddediyor.

ATEŞKESİ SÜREKLİ BOZMAYA ÇALIŞTI

İsrail yönetimi, bir aylık süre içinde defalarca Gazze'deki kırılgan ateşkesi bozma girişiminde bulundu. İlk olarak Refah'ta 2 askerinin öldürüldüğü ve Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren İsrail ordusu, 19 Ekim'de Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenledi. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında en az 21 Filistinli hayatını kaybetti. Orduya saldırı talimatı veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yardım girişlerini de askıya alınmasını istedi. Bu saldırılardan 10 gün sonra Netanyahu yönetimi bir kez daha ateşkesi bozmaya çalıştı. Gazze'nin güneyinde Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı ve 1 askerin öldüğü haberinin ardından Netanyahu, bir kez daha Gazze'ye saldırı başlatılması talimatı verdi. Saldırılarda 45'i çocuk, 100'den fazla Filistinli ölürken, ateşkesin bozulacağı endişesi hakim oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bir ayda 194 kez ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında toplam 241 Filistinli öldü, 619'u da yaralandı. Hamas'ın açıklamasına göre ise İsrail, ateşkesin ilk ayında 107'si çocuk 271 Filistinliyi öldürdü.

YARDIMLARIN ÇEYREĞİ ULAŞTI

Varılan anlaşmaya göre, İsrail'in her gün Gazze'ye 600 tır insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyordu ancak bölgeden gelen rakamlar Tel Aviv'in buna uymadığını gösteriyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 6 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, İsrail yönetimi anlaşmada belirtilen yardımın 3 birinden daha azına müsaade etti. Tel Aviv yönetimi, 10 Ekim-6 Kasım arasında Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırının girişine izin verdi. Bu sayının anlaşmaya göre, 15 bin 600 TIR olması gerekiyordu. Bu da İsrail'in Gazze'ye, anlaşmadan belirtilen oranın üçte birinin de altında yardım tırının girişine izin verdiğini ortaya koyuyor. Açıklamada ayrıca, İsrail’in, çocuklar, hastalar, yaralılar ve savunmasız kesimlerin ihtiyaç duyduğu 350’den fazla temel gıda ürününün Gazze Şeridi’ne girişini engellediği, buna karşın düşük besin değerine sahip sağlıksız gıdaların girişine izin verdiği belirtildi.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLEMİYOR

Ateşkes anlaşmasına göre, esir takasının tamamlanmasının ardından İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Gazze’de konuşlandığı Sarı Hat bölgesinden, daha geride belirlenen Kırmızı Hat bölgesine çekilmesi gerekiyor. Buna karşılık Hamas’ın Gazze’deki yönetimi teknokrat bir komiteye devretmesi ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze’ye konuşlanması gerekiyor. Hamas, teknokrat komitenin kurulmasının ardından yönetimi devretmeye hazır olduğunu ilan etti. İsrail ise ikinci aşamaya geçişi sürekli bahanelerle geciktiriyor. İsrail’in son bahanesi Sarı Hat’ın gerisinde kalan 120-150 civarında Hamas savaşçısının öldürülmesi gerektiği yönünde oldu. İsrail ayrıca, ateşkesin dördüncü aşamasında konuşulması üzerinde uzlaşı sağlanan Hamas’ın silah bırakma meselesinin de ikinci aşama öncesi olması gerektiğini savunuyor.







