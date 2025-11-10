Yeni Şafak
Netanyahu'dan Türkiye toplantısı

16:4510/11/2025, Pazartesi
AA
Netanyahu (Arşiv)
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ile Gazze’de Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Suriye ile Gazze’deki mevcut durumda Türkiye'nin üstlendiği role ilişkin güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.


Zirvede, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan ateşkes sürecindeki garantör rolü ve uluslararası istikrar gücüne katılımı gibi konuların ele alındığı belirtildi.







