BM Genel Sekreter Sözcüsü Haq: Gazze’ye ulaştırılması beklenen yardımlar hala engelleniyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Gazze’de ateşkesin üzerinden bir ay geçmesine rağmen insani yardımların kısıtlamalar nedeniyle hâlâ engellendiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir ay geçmesine rağmen insani yardımları artırma çabalarının hala engellendiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir ay geçmesine rağmen insani yardımların hala engellendiğini kaydeden Haq, “BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), insani yardımları artırma çabalarının bürokrasi, kilit insani yardım ortaklarına yönelik devam eden yasaklar, çok az sayıda geçiş ve güzergah nedeniyle engellendiğini belirtiyor.” dedi.

Haq, BM ekiplerinin her hareketi önceden İsrail makamları ile koordine etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, “Dün sekiz koordinasyon denemesi yaptık. Bunlardan sadece ikisi tam olarak desteklendi. Diğerleri sahada engellendi veya 10 saate kadar geciktirildi.” ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen, BM ve ortaklarının insani yardım operasyonlarını genişletmek için her fırsatı değerlendirdiğini belirten Haq, Gazze'de hafta sonu 10 yaş altı çocuklara yaklaşık 40 bin kışlık elbise ve ayakkabı dağıtıldığını kaydetti.

Haq, BM ve ortaklarının ayrıca geçen hafta hastanelere ve diğer ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 50 bin battaniye dağıttıkları bilgisini de paylaştı.


