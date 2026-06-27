Sırbistan'da Vucic dönemi kapanıyor: İstifa edeceğini duyurdu

Belgrad'da düzenlenen mitingde konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, birkaç hafta içinde görevinden ayrılacağını açıkladı. Erken seçim tarihini yakında ilan edeceğini belirten Vucic, seçim ittifakının "Birleşmiş Sırbistan" adı altında toplanması çağrısında bulundu.
Sırbistan Ulusal Meclisi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Vucic, "Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler." dedi.
Avrupa Birliği üyelik sürecinin daha hızlı ilerlemesi temennisinde bulundu
Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumunu sürdürmesinin önemli olduğunu söyleyen Vucic, Çin ve Rusya ile geleneksel dostluğa dayanan ilişkilerin devam etmesi gerektiği mesajını verdi.
Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde ise daha hızlı ilerlemesi temennisinde bulundu.
Bu arada İçişleri Bakanlığı, Belgrad'daki mitinge 200 binden fazla kişinin katıldığını bildirdi. Sahneye çıkan insansı robotların geleneksel yelek ve şapkalarla akordeon eşliğinde Sırbistan halk oyununu sergilemesi dikkati çekti.
Aleksandar Vucic, 11 Haziran’da yaptığı açıklamada, görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti.