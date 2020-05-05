Sisi’nin askerleri Libya’da!

Libya’da Hafter terör örgütü Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sonucu her cephede ağır darbe alırken, darbeci liderin destekçileri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da, Hafter’in eriyen gücünü takviye için her türlü yola başvurmaya devam ediyor. Riyad ve Abu Dabi, sudan ve Çad gibi ülkelerden paralı askerleri Hafter’in komutası altında ölmeye sürüklerken, Libya’nın komşusu Mısır, askeri gücünü sahaya sürmüş durumda. Bugüne kadar Kahire’nin darbeci Hafter’e, askeri araç, mühimmat yardımında bulunduğu bilinirken ilk kez bu yardıma askeri personel desteğinin de eklendiği sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar yoluyla somutlaştırıldı. Fotoğrafların yayınlanmasından kısa süre sonra silinmesi dikkat çekti.

Sisi

DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ MISIRLI ASKERLER

Libya’da çatışmalar yoğunlaşırken darbeci Hafter’e destek veren Mısır ordusunun varlığı da iyice görünür olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Mısır’a ait bir askeri helikopker Libya topraklarında düştü. Siva şehri yakınlarında düştüğü ifade edilen helikopterde bulunan Binbaşı Pilot Muhammed Abdel-Basir, Binbaşı Pilot İbrahim Ramazan, Ahmed Matouk, Teğmen Muhammed İbrahim El-Sabbagh ve kimliği açıklanmayan 2 kişi öldü. Mısır makamları uçağın kaza ile düştüğünü iddia etti.

FOTOLARI PAYLAŞTILAR

Libya’da Hafter güçlerini komuta eden Mısır askerleri de sahada görüntü vermeye başladı. Mısırlı bir grup subay Tobruk’ta Hafter saflarında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilileri durumu fark edip tepki gösterince fotoğraflar hesaplardan silindi.

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Hafter

ÇEKİLMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Libya ordusunun operasyonu karşısında Hafter’e bağlı milislerin Trablus’un güneyinden çekilirken evlere mayın yerleştirdiği bildirildi. Öfke Volkanı Operasyonu iletişim merkezinden yapılan açıklamada, “Terörist Hafter milisleri Trablus’un güneyinden kuvvetlerimiz tarafından kovulurken, kaçmadan önce bölgedeki evleri mayınlamışlardır” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Patlayıcı Maddeler İdaresi’nin bir yıldır süren saldırılar sırasında Hafter milislerinin bölgede kullandığı füze, roket cinsinden 5 ton savaş artığı tespit ettiği ve bunların imha edildiği belirtildi.