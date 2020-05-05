Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Sisinin askerleri Libyada
AFRİKA

Sisi’nin askerleri Libya’da!

Libya’da terör örgütü lideri Hafter sahada ağır kayıplar vermeye devam ederken, destekçileri Suudi Arabistan, BAE ve Mısır kan kaybını durdurmak için çabalıyor. Son olarak Mısır ordusu askerlerini Hafter safında gösteren fotoğraflar sosyal medyaya düştü. Mısırlı bir grup subayın Hafter kontrolündeki Tobruk’ta olduğunu kanıtlayan fotoğraflar, yayınlandıktan kısa süre sonra silindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Libya’nın komşusu Mısır, askeri gücünü sahaya sürmüş durumda.
Libya’nın komşusu Mısır, askeri gücünü sahaya sürmüş durumda.

Libya’da Hafter terör örgütü Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sonucu her cephede ağır darbe alırken, darbeci liderin destekçileri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da, Hafter’in eriyen gücünü takviye için her türlü yola başvurmaya devam ediyor. Riyad ve Abu Dabi, sudan ve Çad gibi ülkelerden paralı askerleri Hafter’in komutası altında ölmeye sürüklerken, Libya’nın komşusu Mısır, askeri gücünü sahaya sürmüş durumda. Bugüne kadar Kahire’nin darbeci Hafter’e, askeri araç, mühimmat yardımında bulunduğu bilinirken ilk kez bu yardıma askeri personel desteğinin de eklendiği sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar yoluyla somutlaştırıldı. Fotoğrafların yayınlanmasından kısa süre sonra silinmesi dikkat çekti.

Sisi

DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ MISIRLI ASKERLER

Libya’da çatışmalar yoğunlaşırken darbeci Hafter’e destek veren Mısır ordusunun varlığı da iyice görünür olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Mısır’a ait bir askeri helikopker Libya topraklarında düştü. Siva şehri yakınlarında düştüğü ifade edilen helikopterde bulunan Binbaşı Pilot Muhammed Abdel-Basir, Binbaşı Pilot İbrahim Ramazan, Ahmed Matouk, Teğmen Muhammed İbrahim El-Sabbagh ve kimliği açıklanmayan 2 kişi öldü. Mısır makamları uçağın kaza ile düştüğünü iddia etti.

FOTOLARI PAYLAŞTILAR

Libya’da Hafter güçlerini komuta eden Mısır askerleri de sahada görüntü vermeye başladı. Mısırlı bir grup subay Tobruk’ta Hafter saflarında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilileri durumu fark edip tepki gösterince fotoğraflar hesaplardan silindi.

Hafter

ÇEKİLMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Libya ordusunun operasyonu karşısında Hafter’e bağlı milislerin Trablus’un güneyinden çekilirken evlere mayın yerleştirdiği bildirildi. Öfke Volkanı Operasyonu iletişim merkezinden yapılan açıklamada, “Terörist Hafter milisleri Trablus’un güneyinden kuvvetlerimiz tarafından kovulurken, kaçmadan önce bölgedeki evleri mayınlamışlardır” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Patlayıcı Maddeler İdaresi’nin bir yıldır süren saldırılar sırasında Hafter milislerinin bölgede kullandığı füze, roket cinsinden 5 ton savaş artığı tespit ettiği ve bunların imha edildiği belirtildi.

Hafter kuşatıldı: Hilal taktiğiyle yedi cephede ilerliyorlar
DÜNYA
Hafter kuşatıldı: Hilal taktiğiyle yedi cephede ilerliyorlar
Abone Ol Google News
YÖKten flaş kararlar

YÖK'ten flaş kararlar

​Baraj puanı düşürüldü, sınav süresi uzatıldı.
The New York Timesa ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.
Yeni karar <br>sonrası ilk harita

Yeni karar
sonrası ilk harita

​Yedi ilde kısıtlama kalktı, 24 ilde devam ediyor.
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
ENI ve Total<br>Kıbrıs'tan kaçtı

ENI ve Total
Kıbrıs'tan kaçtı

​Petrol fiyatları düşünce projeyi rafa kaldırdılar.

Kira ve faturalarımızı<br>devletin ödediği<br>iddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.
'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.