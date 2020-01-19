Somali’de hedef yine Türkiye

Afrika Boynuzu ülkelerinden Somali’de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli terör bir kez daha, bölgede en etkin olmasından rahatsızlık duyulan Türkiye’yi hedef aldı. Somali’nin başkenti Mogadişu’nun kuzeyinde yer alan Afgoye bölgesinde Türk inşaat firması çalışanlarına bombalı araçla saldırı düzenlendi.

ARAÇ ŞANTİYEYE DALDI

Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, inşaat firması geçtiğimiz günlerde de saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Katar’ın finanse ettiği Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesinde görevli Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef alındığı belirtildi. Polis memuru Nur Ali, “Hızla gelen bomba yüklü bir araç Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu restorana daldı” ifadelerini kullandı. İnşaat şirketinden yapılan açıklamada ise saldırının şirkete ait şantiyedeki yemekhaneye düzenlendiği ifade edildi.

İKİ TÜRK’ÜN DURUMU AĞIR

Saldırıda, 3 kişinin öldüğü, 6’sı Türk toplam 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki Türk vatandaşının durumunun ağır olduğunu ve ameliyatlarının sürdüğünü kaydetti. Twitter hesabından açıklama yapan Koca, “Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4’ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız, ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyerek yaralıların bir an evvel Türkiye’ye getirilmeleri için ilgili tüm kurumlarla çalıştıklarını bildirdi.

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İLK SALDIRI DEĞİL

Yeni Şafak’a konuşan şirket yetkilileri, bunun uğradıkları ilk saldırı olmadığını, geçtiğimiz günlerde de terör örgütlerinin saldırısına uğradıklarını belirtti. Yetkili, 14 Ocak Salı günü uğradıkları saldırıda, kendilerini koruyan 3 Somalili askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Suudi merkezli Al-Arabiya haber sitesi, eş-Şebab terör örgütünün radyosunu kaynak göstererek yaptığı haberde, örgütün saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Terör örgütü, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını geçtiğimiz aylarda da hedef almıştı. Başkent Mogadişu’da, 28 Aralık’ta düzenlenlenen ve 2’si Türk 80’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı da terör örgütü eş- Şebab üstlenmiş, hedefin Türk vatandaşlarını taşıyan konvoy olduğunu açıklamıştı. Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı ise saldırı raporunda, terör örgütünün arkasındaki dış güçlere işaret etmişti. Güvenlik kaynakları, rapordaki tüm okların, bölgede artan Türkiye ve Katar etkisinden rahatsız olan Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan ortaklığını gösterdiğini belirtmişti.

MSB’den sert kınama

Mevlüt Çavuşoğlu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali’deki terör saldırısını sert bir dille kınadı. MSB’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Somali’de masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

‘Yılmayacağız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Terör bizi yıldıramaz” mesajı verdi. Çavuşoğlu Twitter hesabından, “Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz. Somalili kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, durumlarını yakından takip ediyoruz” şeklinde bir mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada da saldırı lanetlenirken, “Dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Somali’de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.