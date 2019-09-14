Somali'den BAE üssüne veto

Somali Cumhurbaşkanı Muse Bihi Abdi, Somali'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kurulan askeri üssün inşaatını durdurarak, BAE ile askeri üs anlaşmasını iptal etti.

BAE, son yıllarda "Afrika Boynuzu" olarak bilinen bölgede askeri varlığını artırarak, bölgedeki ticaret yollarını denetim altına almaya çalışıyor. Petrol tankerleri ve kargo gemileri tarafından kullan rotada BAE'nin Somaliland dışında Eritre'de de askeri varlığı bulunuyor.