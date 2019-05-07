Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Suudi Arabistan Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyuyoruz
ORTADOĞU

Suudi Arabistan: Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyuyoruz

Suudi Arabistan, Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyulduğunu ve doğrudan kayıt yaptırabilmeleri için özel bir internet sitesinin açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, umre ziyaretinde bulunmak isteyen Katarlı kardeşlerimizin, tahsis edilen internet sitesinde online kayıt yaptırdıktan sonra ülkeye gelmelerinden memnuniyet duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Katarlıların ülkeye girişlerinin Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı ve Medine'deki Uluslararası Prens Muhammed bin Abdulaziz Havalimanı'ndan yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Katar'da ikamet edenlerin de kendileri için belirlenen internet sitesinden kayıt yaptırdıktan sonra umreye gelmelerinden memnuniyet duyulacağı aktarıldı.

Bakanlık, bu adımın, Riyad'ın "Allah'ın evini ziyarete gelen misafirlerine yönelik hizmet çabaları ve Müslümanların dünyanın dört bir yanından gelişlerini kolaylaştırma ilkesinden" kaynaklandığını ifade etti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı.

  • Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi, şubat ayında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın hac ve umre ibadetini siyasete alet ettiğini ileri sürerek, buna karşı uluslararası mekanizmalara başvuracaklarını duyurmuştu. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet edenlerin üç yıldır hac ibadetlerini yerine getirmelerinin önüne birtakım engeller çıkardığı belirtilmişti.
Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçende başladı

Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçen'de başladı
Aracını satsa bile ödeyemez

Aracını satsa bile ödeyemez

112 bin TL'lik köprü geçiş cezasına tüketicilerden tepki.
İran resmen duyurdu

İran resmen duyurdu

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya'ya nükleer mesajı.
Kilosu 200<br>kurusu 800 TL

Kilosu 200
kurusu 800 TL

​Çevre illerden vatandaşlar akın ediyor.
Ambargoyu <br>delecek araç

Ambargoyu
delecek araç

​İran, Türkiye ve Rusya için geliştirdiğini açıkladı.
225 milyon<br>dolarlık yeni yüz

225 milyon
dolarlık yeni yüz

​Tofaş Egea modeli için sürpriz bir karar aldı.
Yeni Filistin<br>kurmak istiyorlar

Yeni Filistin
kurmak istiyorlar

İsrail gazetesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı yayımladı.

Dolarsızlaştırma operasyonu

Dolarsızlaştırma operasyonu

​Rusya'dan dolara rezerv darbesi.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den tüm yurt için sağanak uyarısı.
İstanbul'a taşınacak

İstanbul'a taşınacak

İki lider ortak miting yapma kararı alabilir.
Çete dedi<br>hedef gösterdi

Çete dedi
hedef gösterdi

Kılıçdaroğlu YSK üyesi 7 hakimi tehdit etti.
36 günlük maraton

36 günlük maraton

İBB seçimleri 23 Haziran Pazar günü yapılacak.
MOSSAD istedi <br>ABD gönderdi

MOSSAD istedi
ABD gönderdi

ABD, Körfez'e uçak gemisi yolladı.
İdlib mutabakatına darbe

İdlib mutabakatına darbe

Esed, silahtan arındırılmış bölgelere saldırıyor.
BORON sıvı geliyor

BORON sıvı geliyor

Temizlik ürünü şimdi de mutfaklara girecek.
Fransa'ya <br>Kıbrıs tepkisi

Fransa'ya
Kıbrıs tepkisi

Türkiye'nin Kıbrıs'taki sondajı Avrupa'yı çılgına çevirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.