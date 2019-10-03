Suudi Arabistan Veliaht Prensi Londra'da protesto edildi: Kaşıkçı için adalet Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda protesto edildi. Meydanda bulunan, üzerinde Prens Selman'ın fotoğrafı olan dev balonda 'katil' yazdığı görüldü. Cemal Kaşıkçı'nın posterlerini de taşıyan göstericiler, "Kaşıkçı için adalet" sloganı attı.

Haber Merkezi 03 Ekim 2019, 19:55 Son Güncelleme: 03 Ekim 2019, 20:09 AA