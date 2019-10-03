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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Londra'da protesto edildi: Kaşıkçı için adalet

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda protesto edildi. Meydanda bulunan, üzerinde Prens Selman'ın fotoğrafı olan dev balonda 'katil' yazdığı görüldü. Cemal Kaşıkçı'nın posterlerini de taşıyan göstericiler, "Kaşıkçı için adalet" sloganı attı.

Haber Merkezi AA
Selman'ın fotoğrafı bulunan dev balonda katil yazdığı görüldü.
Selman'ın fotoğrafı bulunan dev balonda katil yazdığı görüldü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda protesto edildi.

Göstericiler, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sloganların yazdığı dövizler taşıdı.
  • İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü meydanı Trafalgar'da, Ulusal Portre Galerisi önünde toplanan bir grup eylemci, üzerinde Veliaht Prens Selman'ın yüzünün bulunduğu dev balonla protesto eylemi gerçekleştirdi.

Selman'ı geleneksel giysileri içinde gösteren balona, kan kırmızısıyla "Katil" yazıldığı görüldü.

Kaşıkçı için adalet

Geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın posterlerini de taşıyan göstericiler, "Kaşıkçı için adalet" sloganı attı.

'Bin Selman savaş suçlusudur', 'Bin Selman diktatördür' sloganları atan göstericiler, Veliaht Prense Yemen'de, Sudan'da, Libya'da ve Mısır'da insan öldürmeye son vermesi çağrısında bulundu.

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