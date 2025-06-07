Trump ABD'de süpersonik uçuşları teşvik etmek ve dron endüstrisini güçlendirmek için emirler imzaladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı paylaşımda, Trump'ın, Oval Ofis'te düzenlenen törende imzaladığı yürütme emirleriyle, ABD'de süpersonik uçuşların yeniden önünü açılması ve İHA'lara yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi yoluyla Çin'le rekabette zorlanan sektörün desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Trump'ın yürütme emirleri, operatörlerin hem ticari hem de kamu güvenliği görevleri için bu hava araçlarını görüş alanlarının ötesinde uçurmalarına izin veren yeni bir kuralı hızlıca yürürlüğe koymasını ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) yöneticisine İHA muafiyet incelemelerini hızlandırmak için yapay zekayı konuşlandırmasını emrediyor.

Söz konusu yürütme kararlarının imzalanmasıyla dron teknolojisine yapılacak yatırımlar sayesinde ABD'nin yerel kolluk kuvvetleri, haydut insansız hava araçlarını düşürmek için daha fazla yetkiye sahip oldu.

FAA için 1973'te karadan süpersonik hava taşımacılığına getirilen yasağın kaldırılması talimatının da yer aldığı kararnameler, "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçaklarının test edilmesine yönelik" adımlar atmayı da hedefliyor. Air France'a ait bir Concorde uçağının Temmuz 2000'de Paris'te meydana gelen kazada, toplam 113 kişinin ölümüne yol açmasından bir süre sonra bu uçaklar kullanımdan kaldırılmıştı.

Siber tehditlere karşı yeni önlem

Siber güvenlik ve ABD hava sahasının güçlendirilmesi için de iki kararname imzalandı

Trump'ın imzaladığı diğer iki kararnamenin, ABD siber güvenliğini güçlendirmeyi ve Amerikan hava sahası egemenliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump yabancı siber tehditlere karşı kritik korumalara odaklanarak ve güvenli teknoloji uygulamalarını geliştirerek ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için bir Yürütme Emri imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu emir sayesinde, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Joe Biden döneminde imzalanan ilgili kararnamelerin sorunlu bölümlerinin değiştirildiği vurgulandı.

ABD hava sahasını güçlendirmeyi amaçlayan kararname sayesinde ise uyuşturucu kartellerinin, ABD sınırlarından uyuşturucu madde sokma, hapishanelere kaçak mal teslim etme, kolluk kuvvetlerini gözetleme gibi faaliyetlerinin engelleneceği kaydedildi.







