Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü: Ukraynalıların hayatını bağışla

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump, çok iyi ve yapıcı bir görüşme olduğunu belirtip, "Ukraynalıların hayatını bağışlamasını istedim" dedi.
ABD ile Ukrayna heyetleri geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelmiş ve Rusya ile savaşı sonlandıracak ateşkes anlaşması için el sıkışmıştı.
Gelişme sonrası gözler Rusya'ya ve Putin'e çevrilmişti.
Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret ederek, Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü ve iki tarafın da hızla masaya oturması gerektiğini belirtmişti.
Telefonda ateşkesi görüştüler
Trump, yaşananlar üzerine Putin ile telefonda görüştü.
Trump, çok iyi, verimli ve yapıcı bir görüşme olduğunu belirtip, "Ukraynalıların hayatını bağışlamasını istedim" dedi.