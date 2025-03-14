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Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü: Ukraynalıların hayatını bağışla

Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü: Ukraynalıların hayatını bağışla

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
16:4414/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trump ile Putin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmak için telefonda görüştü.
Trump ile Putin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmak için telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump, çok iyi ve yapıcı bir görüşme olduğunu belirtip, "Ukraynalıların hayatını bağışlamasını istedim" dedi.

ABD ile Ukrayna heyetleri geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelmiş ve Rusya ile savaşı sonlandıracak ateşkes anlaşması için el sıkışmıştı.

Gelişme sonrası gözler Rusya'ya ve Putin'e çevrilmişti.

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret ederek, Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü ve iki tarafın da hızla masaya oturması gerektiğini belirtmişti.

Telefonda ateşkesi görüştüler

Trump, yaşananlar üzerine Putin ile telefonda görüştü.

Trump, çok iyi, verimli ve yapıcı bir görüşme olduğunu belirtip, "Ukraynalıların hayatını bağışlamasını istedim" dedi.



#Donald Trump
#Vladimir Putin
#ABD
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