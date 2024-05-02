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Trump polisin Filistin'e destek gösterilerine müdahalesinden övgüyle söz etti: İzlemesi güzel bir şeydi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, polisin New York şehrindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin Filistin'e destek gösterilerine müdahalesinden övgüyle söz ederek, "İzlemesi güzel bir şeydi, New York'un en iyilerindendi" dedi.

11:58 - 2/05/2024 Perşembe
AA
Eski ABD Başkanı Donald Trump.
Eski ABD Başkanı Donald Trump.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Waukesha kentindeki seçim konuşmasında Columbia Üniversitesinde iki haftadır süren ve ülkedeki diğer üniversitelere de ilham olan Filistin destekçisi gösterilere New York Polis Teşkilatının (NYPD) müdahalesine değindi.


Columbia Üniversitesindeki gösteriler nedeniyle New York'un kuşatma altında olduğunu iddia eden Trump, "(Polisler) İçeri girdiler, son verdiler ve inanılmazlardı. Harika bir iş çıkardılar. Harika polisimize güçlerini geri vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Trump, polisin gösterilere müdahalesinden övgüyle söz ederek, "İzlemesi güzel bir şeydi, New York'un en iyilerindendi" diye konuştu. Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik'in polise haber vermekte geciktiğini savunan Trump, Shafik'in "zayıf ve korkak" olduğunu öne sürdü.



ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri


Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.


Rektörlük, eylemlerin 2. gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.


Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.



En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler, okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmişti.

Okul yönetiminin talebi üzerine 30 Nisan'da NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri, öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da dağıtmıştı.


Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, öğrencilere destek olmaya çalışan göstericilerle yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.


ABD genelindeki birçok büyük üniversitede Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre polis, son iki haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

Trump: Gazze'deki savaşı bitirmek için İsrail'e silah desteğini kesmeyi göz ardı etmeyeceğiz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki soykırım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sürecin yönetiminden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiren Trump, Gazze'de savaşı bitirmek için katil İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi. Trump, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak, "Bence İsrail bir şeyi çok kötü yaptı; halkla ilişkiler. İsrail güçlerinin her gece içinde muhtemelen insanların da olduğu binaların bombalanıp yıkıldığı görüntüleri dışarıya veriyor olmaması gerekirdi ama yaptıkları şey bu. Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar, hem de fena halde kaybediyorlar." diye konuştu.

#Columbia Üniversitesi
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#Filistin
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