Trump Putin ile görüştü: Ukrayna'ya misilleme yapılacak

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda savaş gündemini ele aldı. (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Putin'in İran ile yapılacak müzakerelere katılacağını belirtti. ABD Başkanı, görüşmenin iyi olduğunu fakat barışa zemin hazırlamayacağını vurgulayıp, "Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydetti.
"Putin, misilleme yapacağını söyledi"
"Putin, misilleme yapacağını söyledi"
Trump,
"Ukrayna'nın, Rusya'nın limanda demirlemiş uçaklarına düzenlediği saldırı ve her iki tarafın gerçekleştirdiği diğer saldırıları konuştuk. Devlet Başkanı Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti."
ifadelerini kullandı.
"Görüşme iyiydi ama barışa yol açmaz"
"Görüşme iyiydi ama barışa yol açmaz"
Putin'le yaptığı görüşmeyi "iyi bir görüşme" olarak nitelendiren Trump, bununla birlikte söz konusu görüşmenin "hemen barışa yol açacak bir görüşme olmadığının" da altını çizdi.
İran'la görüşmelere Putin de katılıyor
İran'la görüşmelere Putin de katılıyor
Trump ayrıca, Putin ile İran meselesini de ele aldıklarını kaydederek
"İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararını vermek için zamanının azaldığını ve bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğini de konuştuk. Devlet Başkanı Putin'e, İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söyledim. Bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum."
değerlendirmesinde bulundu.
Putin'in, İran'la yapılacak nükleer görüşmelere katılabileceğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceğini söylediğini aktaran Trump,
"Benim görüşüm, İran'ın bu önemli konuda kararını yavaşlattığı ve çok kısa bir süre içinde kesin bir cevap almamız gerektiği yönündedir."
yorumunu yaptı.
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