Trump'ın skandal 'temizlik' planı: Evsizler akıl hastanesine kapatılacak

Amerika'nın önde gelen gazetesi The Washington Post'un haberine göre, ABD hükümeti giderek artan evsiz nüfusunu kontrol altına almak için yeni ve skandal bir plana imza atabilir.





Adalet Bakanlığı son zamanlarda evsiz sorununa ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırırken evsizlerin zorla akıl hastanelerine yatırılması da gündeme geldi.





Evsizlerin ülkenin çeşitli bölgelerinde açık alanlarda kurduğu kampların dağıtılması için de çalışmalar başlatıldı.





EVSİZLER KAMUSAL HAYATTAN SİLİNECEK

Trump yönetimi şimdi, ülke çapında evsiz kamplarını temizlemenin ve ruhsal hastalığı olan kişileri rızaları dışında hastaneye yatırmanın sağlamanın yollarını arıyor.





Bu hamle, Trump yönetiminin evsizleri kamusal hayattan daha agresif bir şekilde silme sözünü yerine getirdiğini kanıtlar nitelikte.





8 SORU İLE YOL HARİTASI

Adalet Bakanlığı, evsizlik ve ruhsal hastalıklarla ilgili sorunlara kaynakların en iyi şekilde nasıl yönlendirileceği konusunda 8 soruluk bir e-posta hazırladı.





Bu sorulardan biri, "Adalet Bakanlığı ciddi akıl rahatsızlığına sahip ve başka türlü bakımı kabul etmeyecek bireylerin rızaları alınmadan hastaneye yatırılması yöntemini daha sık kullanmak için neler yapabilir?" oldu.





Ayrıca, "Adalet Bakanlığı, boşta gezenlerin halka açık alanlardan uzaklaştırılıp toplanması yoluyla, düzenin sağlanması ve kaynakların daha verimli kullanılması adına nasıl daha etkin davranabilir?" sorusu da yöneltildi.





TRUMP SELEFLERİNİN İZİNDEN GİTMİYOR

Washingtin Post'a göre, bu agresif önlemlerin güncel olarak devlet binalarında konuşuluyor olması bile Donald Trump'ın önceki yönetimlerin iskan politikalarından keskin bir şekilde vazgeçtiğini gösteriyor.





Amerika'nın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu bağımlılığı, son yıllarda yüz binlerce can aldı. Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi bazı hükümet üyeleri, fentanil bağımlılığı konusunda ülkenin evsiz nüfusunu suçluyor.





EVSİZLER VE FENTANİL BAĞIMLILIĞI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cumhuriyetçi Partili Rex Parris, belediye meclisi toplantısında evsizlik sorunu görüşülürken, "Onlara bedava fentanil vermekten başka bir şey istemiyorum. İstedikleri kadar fentanil onların olsun" diyerek gündem olmuştu.





Hükümet fonları konusunda da köklü değişikliklere giden ABD Başkanı, evsizlikle mücadele çalışmalarına ayrılan finansmanda büyük kesintiler yaptı. Uzmanlar, kesintilerin sokaklarda yaşayan insan sayısını daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor.



