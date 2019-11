Trump’tan kritik seçim hamlesi ABD Başkanı Donald Trump, resmi ikametgahını New York’tan Florida’ya taşıma kararı aldı. Her ne kadar Trump, taşınma kararını “Ailem ve ben ikametgahımızı Florida’nın Palm Beach kenti yapacağız. New York’a ve halkına çok değer veriyorum, vereceğim de ancak her yıl şehre, eyalete ve yerel yönetimlere milyonlarca dolar vergi vermeme rağmen hem şehrin hem de eyaletin siyasi liderleri tarafından kötü davranılıyorum” sözleriyle açıklasa da gerçek neden tam bir yıl sonra yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri.

Haber Merkezi 02 Kasım 2019, 04:00 Yeni Şafak