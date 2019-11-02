Dünya Trumptan kritik seçim hamlesi
AMERİKA

Trump’tan kritik seçim hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ikametgahını New York’tan Florida’ya taşıma kararı aldı. Her ne kadar Trump, taşınma kararını “Ailem ve ben ikametgahımızı Florida’nın Palm Beach kenti yapacağız. New York’a ve halkına çok değer veriyorum, vereceğim de ancak her yıl şehre, eyalete ve yerel yönetimlere milyonlarca dolar vergi vermeme rağmen hem şehrin hem de eyaletin siyasi liderleri tarafından kötü davranılıyorum” sözleriyle açıklasa da gerçek neden tam bir yıl sonra yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak seçimlerde Flori’da “Swinging States (Salıncak Eyalet)” olarak nitelenen ve Başkanlık Seçiminde dengeleri değiştirebilecek bölgelerin başında geliyor. Son dönemde Trump’ın Florida’da seçmen tabanını güçlendirdiği de ABD basınına yansımıştı. Trump’ın resmi ikametgahını bu kritik eyalete taşımasıyla, kampanyasının merkezine yerleştirmeyi hedeflediği görülüyor. Trump’ın 2020 seçimlerinde ikinci kez Başkanlık koltuğuna oturacağı değerlendiriliyor. Trump’ın ikametgah adresi hep doğduğu kent New York olmuştu. Amerikan New York Times gazetesi Trump çiftinin eylül ayının sonunda dilekçe vererek ikametgahlarını Florida’ya aldırdığını yazmıştı. New York Demokrat Parti’nin kalelerinin başında geliyor.

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