Trump’tan kritik seçim hamlesi

3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak seçimlerde Flori’da “Swinging States (Salıncak Eyalet)” olarak nitelenen ve Başkanlık Seçiminde dengeleri değiştirebilecek bölgelerin başında geliyor. Son dönemde Trump’ın Florida’da seçmen tabanını güçlendirdiği de ABD basınına yansımıştı. Trump’ın resmi ikametgahını bu kritik eyalete taşımasıyla, kampanyasının merkezine yerleştirmeyi hedeflediği görülüyor. Trump’ın 2020 seçimlerinde ikinci kez Başkanlık koltuğuna oturacağı değerlendiriliyor. Trump’ın ikametgah adresi hep doğduğu kent New York olmuştu. Amerikan New York Times gazetesi Trump çiftinin eylül ayının sonunda dilekçe vererek ikametgahlarını Florida’ya aldırdığını yazmıştı. New York Demokrat Parti’nin kalelerinin başında geliyor.