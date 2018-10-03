TSK'nın Afrin'de kullandığı 'karton tank'ın fotoğrafı ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun başarılı bir harekâtla Afrin'den sildiği terör örgütü PKK, büyük kayıplar vererek bölgeden kaçmıştı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 5 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi.
Harekat sırasında TSK'nın başarılı operasyonlarına karşı PKK'ya yakın sosyal medya hesapları da manipülasyon amaçlı paylaşımlarda bulunmuştu. Terör yandaşları, sosyal medyada "TSK tanklarını vurduk" videolu paylaşımlar yapmıştı. Yayınlanan görüntülerde PKK'lı teröristler ABD yapımı tank savar füzeleriyle maket tankları vurarak sevinç naraları atmıştı.
PKK'nın vurduk diye paylaştıkları videolar aslında Mehmetçik'in taktik gereği kullandığı kartondan yapılmış Leo2A4 sahte hedef tanklarıydı.
Harekatta TSK'nın kullandığı sahte tankın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerimiz tarafından kullanılan Leo2A4 sahte hedef tankı. pic.twitter.com/lxaEGhJUMO
Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerimiz tarafından kullanılan Leo2A4 sahte hedef tankı. pic.twitter.com/lxaEGhJUMO— Yusuf Akbaba (@ssysfakb) 3 Ekim 2018