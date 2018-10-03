Dünya TSKnın Afrinde kullandığı karton tankın fotoğrafı ortaya çıktı
ZEYTİN DALI HAREKATI

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığı 'karton tank'ın fotoğrafları ortaya çıktı

TSK'nın Afrin'de kullandığı 'karton tank'ın fotoğrafı ortaya çıktı

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristler bölgeden temizlendi. TSK'nın Afrin'de kullandığı Leo2A4 sahte hedef tankının görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Leo2A4 sahte hedef tankları
Leo2A4 sahte hedef tankları

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun başarılı bir harekâtla Afrin'den sildiği terör örgütü PKK, büyük kayıplar vererek bölgeden kaçmıştı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 5 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat sırasında TSK'nın başarılı operasyonlarına karşı PKK'ya yakın sosyal medya hesapları da manipülasyon amaçlı paylaşımlarda bulunmuştu. Terör yandaşları, sosyal medyada "TSK tanklarını vurduk" videolu paylaşımlar yapmıştı. Yayınlanan görüntülerde PKK'lı teröristler ABD yapımı tank savar füzeleriyle maket tankları vurarak sevinç naraları atmıştı.

PKK'nın vurduk diye paylaştıkları videolar aslında Mehmetçik'in taktik gereği kullandığı kartondan yapılmış Leo2A4 sahte hedef tanklarıydı.

Harekatta TSK'nın kullandığı sahte tankın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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OYNAT 00:33
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