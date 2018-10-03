TSK'nın Afrin'de kullandığı 'karton tank'ın fotoğrafı ortaya çıktı

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'Kaçırılan kız' babasını aradı: Şikayetini geri al

Burdur'da 52 gündür kayıp olan ve kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki Yurtseven Yılmaz için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Baba Ramazan Yılmaz, yaptığı açıklamada "Telefonla arayan kızım 'Baba şikayetini karakoldan geri al, eve döneceğim, televizyona çıkacakmışsın, çıkma.' dedi. Bunu kaçıranların baskısı nedeniyle söylediğini düşünüyorum" dedi.