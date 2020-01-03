Dünya Türkler kardeşimiz
AFRİKA

Türkler kardeşimiz

Somali’de 2’si Türk 81 kişinin öldüğü terör saldırısı protesto edildi. Eş Şebab örgütüne tepki gösteren yüzlerce kişi, “Öğrenciler geleceğimiz”, “Türkler bizim kardeşlerimiz, kanları kanlarımız” yazılı pankartlar taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göstericiler “Türkler bizim kardeşlerimiz, kanları kanlarımız” yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler “Türkler bizim kardeşlerimiz, kanları kanlarımız” yazılı pankartlar taşıdı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'yu kana bulayan ve 2'si Türk vatandaşı 90 kişinin yaşamını yitirdiği, terör örgütü Eş Şebab'ın üstlendiği korkunç saldırı, kentte protesto edildi. Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşe hükümet yetkilileri de katıldı. "Öğrenciler bizim geleceğimiz", "Türkler bizim kardeşlerimiz, kanları kanlarımız" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık ayrıca, halka Eş-Şebab üyelerini güvenlik güçlerine ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

BİZİM KANIMIZI DÖKÜYORLAR

Eylemcilerden 35 yaşındaki Fowiso Hani, "28 Aralık'ta Somalili ve Türk kardeşlerimize yapılan saldırıyı protesto etmek için buradayız. Tüm dünyanın bize bu savaşta yardımcı olmasını istiyoruz. Eş-Şebab’ın Müslümanlara, Somalililere ya da hiç kimseye saygısı yok" ifadesini kullandı. Gösteriye katılanlardan Amine Hatice de protestonun halkın öfkesini yansıttığını belirterek, "Dostlarımızı işgalci diye nitelendirenler bizim kanlarımızı döküyor" diye konuştu.

TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATTI

  • Mogadişu'da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti. Saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti. Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti. Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğunu, saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiğini duyurmuştu. Eş-Şebab, bu açıklamanın hemen ardından saldırıyı üstlenmişti.

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