Ukrayna sınırında şok eden görüntü: Rusya askerlerini unuttu

Rusya ve Ukrayna arasında kriz devam ediyor. Bölgeden son gelen fotoğraf tüm dünyayı şaşırttı. Rusya'nın elit motorize birliğinde bulunan 100'den fazla askeri,Ukrayna sınırının hemen dibindeki Veselaya Lopan kasabasındaki Dolbino tren istasyonunda yerlerde yatarken görüntülendi. Bu kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

AÇ VE SUSUZ BEKLİYORLAR

İddiaya göre 2'nci Motorize Piyade Birliği'ne bağlı askerlere yiyecek verilmedi. Aralarında sözleşmelilerin de bulunduğu askerler kendi yiyeceklerini kendileri satın aldı ancak bir süre sonra paraları tükendi. Ardından kasaba sakinleri askerlere yiyecek ve su getirmek zorunda kaldı.

ASKERLER UNUTULDU

Rus medyası, tren istasyonuna getirildikten sonra subaylar tarafından terk edilen askerlerin 'unutulduğunu' yazdı. İstasyondaki askerler pazar akşamı Rus ordusu tarafından başka bir bölgeye taşındı.

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