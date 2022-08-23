Ukrayna suikastın bir Rus planı olduğunu savunuyor

Ukrayna, Rusya'yı Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in önde gelen bir destekçisinin kızını öldüren Moskova'daki bombalı araba saldırısıyla suçladı ve bunu savaşa desteği artırmak amacıyla yapılan sahte bir operasyonu olarak nitelendirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Darya Dugina'nın ölümünün arkasında Rus FSB güçlerinin olduğunu iddia etti.

Ölümünün Ukrayna'ya karşı "kamu seferberliğini" teşvik etmek için "siviller arasında kitlesel kayıplar" ile terörist saldırılar düzenlemeye yönelik daha geniş bir Rus planının parçası olduğunu söyledi.

Rus devlet kontrolündeki haber ajansı TASS'a göre Dugina Cumartesi günü bombalı araçla öldürüldü. Ajans, bir aile dostunun arabanın Dugina'nın babası Aleksandr Dugin'e ait olduğunu ve muhtemel hedefin o olduğunu söylediğini bildirdi.