Ukrayna'dan Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıda, elektrik trafo merkezinin hedef alındığını kaydeden Gladkov, "Füzeler, trafo merkezinin transformatörüne zarar verdi. Şu anda iki binden fazla kişinin elektriği kesildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok." dedi.
Gladkov, olay yerinde inceleme yapıldığını, hasarın kısa sürede onarılacağını söyledi.
FOTOĞRAF 20
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.
Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna, Rusya'nın referandum yolu ile 4 bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt veriyor.
Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken Rusya'nın Ukrayna'da bir nükleer silah kullanabileceği iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.
Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken Rusya'nın Ukrayna'da bir nükleer silah kullanabileceği iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.
İngiliz medyasında yer alan Haber ise kısa sürede Dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği iddiasına yer verildi.
Aynı haberde NATO'nun üyelerini uyardığı iddiası da yer aldı.
Putin'in nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirten üst düzey bir savunma kaynağı, füzelerin Karadeniz'de konuşlandırılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.
Gazete olası bir nükleer savaşta 'kurtarılması gereken kişilere' ait listenin Putin'in elinde olduğunu ve bu kişilerin nükleer sığınaklara geçiş hakkı bulunacağını da yazdı.
NATO geçtiğimiz günlerdeyaptığı uyarı ile Putin'in 'kıyamet silahı' adını taşıyan devasa Nükleer Denizaltısının Beyaz Deniz üssünden ayrılmış olabileceğini iddia etti.
Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu ve Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir.
Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı olduğu söylenen bu dev askeri araç İngiliz basını tarafından sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildi diyerek tanıtılmıştı.
Belgorod denizaltısı temmuz ayından beri faaliyette ve yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar gidebilir.
Nükleer denizaltının, düşman kıyı şeridini harap eden radyoaktif tsunamileri açığa çıkarabilen Poseidon adındaki sualtı insansız hava aracını taşıdığı biliniyor.
Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir Tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görülmüştü.
Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, terene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurmuştu.
Ukraynalı savunma uzmanı Konrad Muzyk trenin bağlı olduğu 12. Ana Müdürlüğü'nün nükleer silahlar ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şu iddiada bulunmuştu;
'Bu tren Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğüne ait. Söz konusu müdürlük nükleer mühimmattan, bunların depolanmasından, bakımından, nakliyesinden ve birimlere verilmesinden sorumludur.'
Muzyk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı nükleer tehdit sonrası, Nükleer Silah programı için ekipman taşıyan bir konvoyu devreye sokarak Batı'ya bir sinyal vermeye çalıştığını da sözlerine ekledi.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin NATO'yu alarma geçiren iddia: Putin nükleer bomba patlatabilir
Ukrayna ordusu Rusya'nın referandum yolu ile dört bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt vermeye devam ederken İngiliz basınından dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi. Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği öne sürüldü. Haberde NATO'nun üyelerini uyardığı iddiası da yer aldı.
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Ukrayna’da sıkışan Rusya hırçınlaşıyor mu?
FOTOĞRAF 6
Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Savaşın başından beri saldırı pozisyonunda olan Rusya savunmaya geçmiş durumda. 200 günü geride bırakan savaşta inisiyatifin taarruza geçen Ukrayna güçlerine geçtiği belirtiliyor.
Tarruza devam eden Ukrayna kilit öneme sahip İzyum'u geri aldığını açıkladı. Rus ordusunun İzyum kentinden geri çekilmesi, Batı medyasında 'Rus kuvvetlerinin Mart ayında başkent Kiev'den geri çekilmesinin bu yana en büyük yenilgisi' olarak yorumlandı. Binlerce Rus askerinin geri çekilirken mühimmat ve teçhizatı bıraktığı belirtildi. Ukrayna son dönemde üç bin kilometrelik alanı Rusya’dan geri aldıklarını duyurdu.
RUSYA'DAN 'İNTİKAM' SALDIRISI
Rusya 'yeniden gruplanmak' için geri çekilirken Ukrayna'yı sarsan bir saldırıya imza attı. Rusya, ülkenin doğusundaki Harkov, Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerine füze saldırıları düzenledi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil zarar görürken, bölgedeki hemen hemen tüm elektrik şebekeleri ve sivil altyapılar da hasar aldı. Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de, Rus füzelerinin elektrik hatlarının geneline zarar verdiği açıklanırken, Harkov ve Donetsk bölgelerinde de elektrikler füze saldırıları nedeniyle tamamen kesildi.
Harkiv Valisi Ihor Terekhov, Rusya'nın bu adımı 'intikam saldırısı' olarak nitelendirdi ve Ukrayna'nın sahadaki başarılarına cevap olarak düzenlendiğini öne sürdü. Vali söz konusu saldırının bölgede birçok insanı elektriksiz ve susuz bıraktığının da altını çizdi.
BAŞKOMUTAN AÇIKLADI: İLERLEME SÜRÜYOR
Ukrayna Başkomutanı General Valeriy Zaluzhnyi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile sınır komşusu olan Harkov bölgesinin kuzey, güney ve doğu kesimlerinde ilerleme kaydetmeye devam ettiği bilgisine yer verdi. Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti. Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak. Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor. Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.
Ukrayna savaşında kilit bölge el değiştirdi: Rusya'dan 'intikam' saldırısı
200 günü geride bırakan savaşta inisiyatif Ukrayna güçlerine geçmiş durumda. Taarruza geçen Ukrayna Rusya'nın saldırısı ile sarsıldı. İşte Rusya Ukrayna savaşındaki son durum...