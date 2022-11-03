Dünya UNESCO Meşhur buzullar 2050ye kadar yok olacak
OKYANUSYA

UNESCO: Meşhur buzullar 2050'ye kadar yok olacak

UNESCO, aralarında İtalya'daki Dolomitler, ABD'deki Yosemite ile Yellowstone parkları ve Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'nın da yer aldığı bazı meşhur buzulların küresel ısınma nedeniyle 2050 yılına kadar yok olacağı tahmininde bulundu.

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UNESCO: Meşhur buzullar 2050ye kadar yok olacak
Foto: Arşiv.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), 50 Dünya Mirası alanında izlediği yaklaşık 18 bin 600 buzulun 3'te 1'inin 2050 yılına kadar yok olacağını tahmin ediyor.

  • Teşkilat, geriye kalan buzulların ise ancak küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecenin altında tutulması halinde kurtarılabileceğini belirtiyor.


UNESCO'nun Dünya Mirası'na aldığı buzullar, dünyadaki tüm buzulların yüzde 10'unu oluşturuyor ve küresel turizmin odak noktaları olarak biliniyor.

Konuya ilişkin raporun baş yazarı Tales Carvalho, Dünya Mirası buzullarının her yıl ortalama 58 milyar ton buz kaybettiğini, bunun da deniz seviyesinin yüzde 5 yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Carvalho, büyük buzulların erimesinin önüne geçilmesi için en önemli koruyucu önlemin karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltmak olacağına dikkat çekti.

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