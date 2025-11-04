Vietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi. Kayıp sayısının 6 olduğu belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 76 olduğu kaydedildi.