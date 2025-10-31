Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Vietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi

Vietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi

12:3431/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Açıklamada, 116 binden fazla evin sular altında kaldığı, yaklaşık 150 evin hasar gördüğü ve 438 binden fazla haneyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.
Açıklamada, 116 binden fazla evin sular altında kaldığı, yaklaşık 150 evin hasar gördüğü ve 438 binden fazla haneyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 13’e ulaştığı bildirildi.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. Kayıp sayısının 11 olduğu belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 34 olduğu kaydedildi.


Açıklamada, 116 binden fazla evin sular altında kaldığı, yaklaşık 150 evin hasar gördüğü ve 438 binden fazla haneyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

a

Ayrıca Rusya’dan gelen çadır, battaniye, kurtarma botları ve temel ihtiyaç malzemeleri dahil olmak üzere 29 ton yardım malzemesinin, selden etkilenen Hue şehrindeki sakinlere ulaştırıldığı aktarıldı.




#Vietnam
#sel
#afet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sınav var mı? 31 Ekim-1 Kasım 2025 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar