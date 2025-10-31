Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada: Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı





Gazze Sivil Savunması’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, özellikle en büyük yıkımın yaşandığı Han Yunus ve Refah bölgelerinde yoğunlaşıyor. Enkaz kaldırma ve moloz temizleme faaliyetlerine destek veren İDDEF ekipleri, bir yandan sokakları yeniden açıyor diğer yandan ise barınma, gıda, eğitim ve geçim kaynaklarını ayağa kaldırmak için yoğun çaba gösteriyor.