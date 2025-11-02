Yeni Şafak
Vietnam'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 28’e yükseldi

Vietnam'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

15:162/11/2025, Pazar
DHA
Sel nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği, sel sularına kapılan 6 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.
Sel nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği, sel sularına kapılan 6 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 28’e ulaştığı bildirildi.

Vietnam basını, yetkililerin ülkenin orta kesimlerinde etkisini sürdüren sel ile ilgili açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, sel nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği, sel sularına kapılan 6 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Yaklaşık 22 bin 100 evin sular altında kaldığı ve çok sayıda binanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, bölgede yaklaşık 245 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca askıya alınan bazı tren seferlerinin yeniden başlatıldığı ve bazı yolların hala ulaşıma kapalı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

