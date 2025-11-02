Vietnam'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 28’e yükseldi

Vietnam basını, yetkililerin ülkenin orta kesimlerinde etkisini sürdüren sel ile ilgili açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, sel nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği, sel sularına kapılan 6 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Yaklaşık 22 bin 100 evin sular altında kaldığı ve çok sayıda binanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, bölgede yaklaşık 245 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı.