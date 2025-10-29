Yeni Şafak
Vietnam'da sel felaketi: 9 ölü 5 kayıp

29/10/2025, Çarşamba
IHA
Vietnam
Vietnam

Vietnam’ın orta kesimlerinde rekor düzeydeki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de kayboldu.

Vietnam’ın orta kesimini vuran şiddetli yağış, seli beraberindeki getirdi. Hükümetten yapılan açıklamada, en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Da Nang şehrinde 6, Hue şehrinde 1 ve Quang Ngai eyaletinde 2 ölüm kaydedildi. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Vietnam’ın orta kesiminde olağanüstü şiddetli bir sel meydana geldiğini ve birçok bölgede rekor seviyede yağış görüldüğünü ifade etti.

Tarım ve Çevre Bakanı Tran Duc Thang ise sellerin Hue ve Da Nang şehirlerindeki 40 belediye ve mahalleden 32’sini sular altında bıraktığını ve 110 binden fazla haneyi etkilediğini söyledi.

Başbakan Pham Minh Chinh, yerel yetkilileri, toprak kayması ve ani sel riski altında olan bölgelerdeki sakinleri güvenli bölgelere taşıma ve yeterli gıda, temel ihtiyaç maddeleri, temiz su ve dezenfektan tedarikini sağlamaya çağırdı.



