Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
Kenya'da bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü

Kenya'da bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü

23:5028/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Kenya’nın başkenti Nairobi'de uçak kazası
Kenya’nın başkenti Nairobi'de uçak kazası

Kenya'da Tsimba mahallesinde meydana gelen kazada 8'i Macaristan, 2'si Alman vatandaşı olan 10 turist ve bir Kenyalı mürettabatın bulunduğu uçaktaki herkes olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin yaklaşık 500 kilometre güneyinde düşen hafif uçakta, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Kwale Bölgesi Polis Şefi Abdillahi Alio, bölgedeki Tsimba mahallesinde meydana gelen kazada uçakta bulunan herkesin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Mombasa Air Safari tarafından yapılan açıklamada, ilk kayıtlara göre uçakta 8'i Macaristan, 2'si Alman vatandaşı olmak üzere 10 turist ve bir Kenyalı mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA) de kazayı doğrulayarak, uçağın
"5Y-CCA"
tescil numarasına sahip olduğunu bildirdi.

Kazanın nedenini belirleme çalışmaları sürüyor

KCAA Genel Direktörü Emile Arao, uçağın havalandıktan kısa süre sonra Tsimba Mahallesi'nde düştüğünü belirtti.

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri ve havacılık uzmanları, enkaz alanının güvenliğini sağlayarak cesetleri çıkarmak, uçuş verilerini koruma altına almak ve kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, ormanlık bir yamaçta dağılmış halde uçak parçaları ve gövdeden kopmuş iniş takımı dikkati çekiyor.



#Kenya
#Uçak
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
29 Ekim’de noterler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı’nda noterlerde işlem yapılabilecek mi?