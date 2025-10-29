Yeni Şafak
Rusya: Moskova dahil birçok bölgede Ukrayna'ya ait 100 İHA'yı vurduk

12:1429/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
AA
İHA saldırıları sonucu Bryansk bölgesindeki 9 bina hasar gördü, farklı bölgelerde yangın çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 100 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil birçok bölgede vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 100 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Bryansk'ta 9 bina hasar gördü

Diğer yandan, Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalı üzerinden, İHA saldırısı sonucu 9 binanın ve bir üretim tesisinin hasar gördüğünü, olay yerinde ilgili servislerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ulyanovsk Bölge Valisi Aleksey Russkih de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgenin bir noktasında yangın çıktığını, olayda yaralı ve ölülerin olmadığını ifade etti.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov da Telegram kanalından Simferopol şehrinde İHA'nın yanıcı maddelerle konteynere isabet etmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Rusya'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti Başkanı Yuriy Zaytsev de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısının bölgedeki bir fabrika yakınlarına düzenlendiğini bildirerek,
"Herhangi bir hasar veya can kaybı yok"
ifadesini kullandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İHA saldırısı sonucu Stavropol bölgesindeki Budyonnovsk kentinde bulunan kimyasal fabrikada yangın çıktığı görüldü.

Öte yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği belirtildi.



